ОТП Банк — лауреат "Рейтинга Рунета"

ОТП Банк стал лауреатом престижного Всероссийского конкурса сайтов и мобильных решений "Рейтинг Рунета", получив 2-е место в номинации "Финансы, инвестиции, банки". Победители были объявлены 3 декабря 2025 года в Москве на торжественной церемонии награждения победителей, собравших ведущих специалистов и экспертов диджитал-отрасли со всей страны.

Конкурс "Рейтинг Рунета" — это один из самых авторитетных и старейших в России, оценивающий веб-сайты и мобильные решения по целому ряду критериев. Среди них — удобство использования, инновационность, безопасность и техническая реализация, а также оценка UX/UI дизайна. В этом году участники конкурса соревновались за 39 комплектов наград: 29 для веб-сайтов и 10 — для мобильных приложений.

Профессиональное жюри конкурса оценивает сайты комплексно, уделяя особое внимание UX/UI дизайну, что включает удобство интерфейса, визуальную привлекательность, доступность и интуитивную понятность. Эти факторы, наряду с безопасностью и функциональностью, сделали сайт ОТП Банка одним из лучших среди финансовых учреждений страны.

"Второе место на таком авторитетном конкурсе — это важное достижение для нас и подтверждение того, что наши усилия по улучшению цифрового опыта клиентов, включая оптимизацию веб-сайта, приносят реальные результаты. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе нашей команды, которая ежедневно трудится над созданием удобного, безопасного и современного сервиса для клиентов. Мы продолжим совершенствовать наши цифровые каналы, чтобы каждый клиент мог пользоваться высококачественным сервисом, соответствующим мировым стандартам", — отмечает Вадим Валиуллин, лидер команды по развитию веб-сайта ОТП Банка.

"Рейтинг Рунета" — одним из наиболее авторитетных и старейших конкурсов в российской диджитал-среде, проводится с 2010 г. Его результаты учитываются в ряде престижных отраслевых рейтингов и высоко оцениваются крупными заказчиками диджитал-услуг. Ежегодно на конкурсе выдается около 40 комплектов наград, а за все время его существования престижными регалиями отмечено около 1 500 проектов, общее число участников давно превысило 10 000.

В 2025 г. экспертное голосование проходило в два раунда. Сначала всем участникам выставлялись баллы по десятибалльной шкале. Таким образом были сформированы шорт-листы — до десяти проектов в каждой номинации. На последнем этапе члены жюри определяли свои личные тройки лидеров, а система автоматически подсчитывала, насколько часто участники попадали в эти списки, что и позволило распределить золото, серебро и бронзу.