16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть "Новогодний джекпот": ОТП Банк проводит акцию для новых клиентов малого бизнеса ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть Сбер проведёт "День инвестора" и представит новые решения для клиентов и бизнеса UnionPay: на что тратили россияне за границей в 2025 году

Банки Финансы

ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" представил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Рынок ипотеки в России вслед за снижением ключевой ставки постепенно восстанавливается. До конца года эксперты банка прогнозируют высокую активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре.

ВТБ ожидает, что во втором полугодии 2025 г. продажи ипотеки на рынке составят порядка 2,7 трлн рублей (рост более чем на треть ко второму полугодию 2024 г.), а по итогам всего года достигнут 4,2 трлн рублей (снижение на 13% год к году из-за "просадки" в первом полугодии).

Потенциал роста сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы: по оценке ВТБ, по итогам 2025 года по ним будут заключены 3 из 4 сделок в России. Еще одним фактором остается продолжение "накопительного сезона": несмотря на снижение ключевой ставки, россияне по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход.

"В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться "потепление", в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после "турбулентности" он снова станет сбалансированным: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен", — отметил Алексей Охорзин.

После определения окончательных параметров "семейной ипотеки" и новых требований по подтверждению доходов заемщиков ВТБ дополнительно уточнит свой прогноз на 2026 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4