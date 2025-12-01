ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть

По предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" представил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.
Рынок ипотеки в России вслед за снижением ключевой ставки постепенно восстанавливается. До конца года эксперты банка прогнозируют высокую активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре.
ВТБ ожидает, что во втором полугодии 2025 г. продажи ипотеки на рынке составят порядка 2,7 трлн рублей (рост более чем на треть ко второму полугодию 2024 г.), а по итогам всего года достигнут 4,2 трлн рублей (снижение на 13% год к году из-за "просадки" в первом полугодии).
Потенциал роста сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы: по оценке ВТБ, по итогам 2025 года по ним будут заключены 3 из 4 сделок в России. Еще одним фактором остается продолжение "накопительного сезона": несмотря на снижение ключевой ставки, россияне по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход.
"В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться "потепление", в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после "турбулентности" он снова станет сбалансированным: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен", — отметил Алексей Охорзин.
После определения окончательных параметров "семейной ипотеки" и новых требований по подтверждению доходов заемщиков ВТБ дополнительно уточнит свой прогноз на 2026 год.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.