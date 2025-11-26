Нужна лишь пара кликов: клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ за минуту

Клиенты Почта Банка теперь могут удобно и безопасно перенести свои продукты в ВТБ. С помощью нового сервиса это можно сделать всего за пару кликов. Процесс не требует посещение офиса банка, занимает не больше минуты и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи.

Три простых шага для онлайн-перехода

Клиенту Почта Банка нужно в мобильном приложении или веб-версии выполнить три действия:

1)⁠ ⁠нажать на баннер "Почта Банк присоединяется к ВТБ", а потом на кнопку "Присоединиться";

2)⁠ ⁠в разделе с персональными предложениями от ВТБ — подписать документы онлайн;

3)⁠ ⁠Подтвердить переход кодом из СМС.

После этого в течение минуты деньги и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ. Теперь финансовые операции можно совершать через ВТБ Онлайн. Карта Почта Банка будет привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты не потребуется.

Офлайн-альтернатива

Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут оформить переход офлайн. Для этого можно обратиться в любое отделение Почта Банка, где консультанты помогут присоединиться к ВТБ.

Дополнительные плюсы

В качестве дополнительного преимущества при переходе онлайн клиенты Почта Банка получат специальные условия: по вкладам и накопительным счетам, а также по программе лояльности и другим продуктам.

"Цифровая миграция — это безопасный и быстрый способ для клиентов Почта Банка стать частью экосистемы ВТБ. Мы создали все условия, чтобы переход был максимально простым и комфортным, открывая доступ к расширенному набору финансовых возможностей", — подчеркнул управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Уже сейчас во многих отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ:

— дебетовую или кредитную карту,

— вклад или накопительный счет,

— подключить программу лояльности или "Семейный банк",

— подать заявку на автокредит или ипотеку,

— перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года.