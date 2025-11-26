16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ укрепляет сотрудничество с гарантийными фондами страны Нужна лишь пара кликов: клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ за минуту НОВИКОМ выдал первые карты "Мир" кубинским студентам НОВИКОМ получил дополнительный лимит "зонтичных" поручительств для поддержки малого бизнеса НОВИКОМ отмечает рост активности мошенников в период уплаты налогов

Банки Финансы

Нужна лишь пара кликов: клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ за минуту

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты Почта Банка теперь могут удобно и безопасно перенести свои продукты в ВТБ. С помощью нового сервиса это можно сделать всего за пару кликов. Процесс не требует посещение офиса банка, занимает не больше минуты и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Три простых шага для онлайн-перехода

Клиенту Почта Банка нужно в мобильном приложении или веб-версии выполнить три действия:

1)⁠ ⁠нажать на баннер "Почта Банк присоединяется к ВТБ", а потом на кнопку "Присоединиться";

2)⁠ ⁠в разделе с персональными предложениями от ВТБ — подписать документы онлайн;

3)⁠ ⁠Подтвердить переход кодом из СМС.

После этого в течение минуты деньги и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ. Теперь финансовые операции можно совершать через ВТБ Онлайн. Карта Почта Банка будет привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты не потребуется.

Офлайн-альтернатива

Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут оформить переход офлайн. Для этого можно обратиться в любое отделение Почта Банка, где консультанты помогут присоединиться к ВТБ.

Дополнительные плюсы

В качестве дополнительного преимущества при переходе онлайн клиенты Почта Банка получат специальные условия: по вкладам и накопительным счетам, а также по программе лояльности и другим продуктам.

"Цифровая миграция — это безопасный и быстрый способ для клиентов Почта Банка стать частью экосистемы ВТБ. Мы создали все условия, чтобы переход был максимально простым и комфортным, открывая доступ к расширенному набору финансовых возможностей", — подчеркнул управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Уже сейчас во многих отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ:

— дебетовую или кредитную карту,

— вклад или накопительный счет,

— подключить программу лояльности или "Семейный банк",

— подать заявку на автокредит или ипотеку,

— перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30