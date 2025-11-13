ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте

По данным ВТБ, средний остаток свободных средств на картах клиентов банка составляет 52,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель незначительно снизился за счет интереса к накопительным продуктам. Одновременно клиенты сохраняют себе "несгораемую сумму", получая кешбэк даже за остатки на текущих счетах.

В зависимости от поколений тренд на свободные деньги отличается. У зумеров средний остаток на карте увеличился за год на 26%, до 15,3 тыс. рублей. У бэби-бумеров средняя сумма на их картах достигла 81,3 тыс. рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Поколение X сократило среднюю сумму на картах на 4%, до 52,8 тыс. рублей, а у миллениалов снижение составило 1,7%, до 38,4 тыс. рублей.

При этом средний остаток средств на картах у клиентов ВТБ остается на стабильном уровне. Этому способствует в том числе возможность получения дополнительных категорий кешбэка за хранение средств на счетах карты, которая была запущена в конце прошлого года. Число клиентов, которые становятся активными участниками программы лояльности, выросло на 5%.

Благодаря новой возможности среднее количество активных категорий кешбэка у клиентов выросло с 3 до 5. Наиболее популярными дополнительными категориями стали аптеки, АЗС, универсальная категория "за все покупки", книги и канцтовары, платные дороги и супермаркеты.

Подключить дополнительные категории кешбэка можно в разделе "Выгода", которая сейчас доступна в онлайн-банке на Android и веб-версии. Для этого необходимо поддерживать на карте требуемый остаток в течение 30 дней. Эти дни не обязаны идти подряд — условие считается выполненным, если за последние 90 дней необходимая сумма сохранялась не менее 30 дней.