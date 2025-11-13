16+
ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По данным ВТБ, средний остаток свободных средств на картах клиентов банка составляет 52,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель незначительно снизился за счет интереса к накопительным продуктам. Одновременно клиенты сохраняют себе "несгораемую сумму", получая кешбэк даже за остатки на текущих счетах.

В зависимости от поколений тренд на свободные деньги отличается. У зумеров средний остаток на карте увеличился за год на 26%, до 15,3 тыс. рублей. У бэби-бумеров средняя сумма на их картах достигла 81,3 тыс. рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Поколение X сократило среднюю сумму на картах на 4%, до 52,8 тыс. рублей, а у миллениалов снижение составило 1,7%, до 38,4 тыс. рублей.

При этом средний остаток средств на картах у клиентов ВТБ остается на стабильном уровне. Этому способствует в том числе возможность получения дополнительных категорий кешбэка за хранение средств на счетах карты, которая была запущена в конце прошлого года. Число клиентов, которые становятся активными участниками программы лояльности, выросло на 5%.

Благодаря новой возможности среднее количество активных категорий кешбэка у клиентов выросло с 3 до 5. Наиболее популярными дополнительными категориями стали аптеки, АЗС, универсальная категория "за все покупки", книги и канцтовары, платные дороги и супермаркеты. 

Подключить дополнительные категории кешбэка можно в разделе "Выгода", которая сейчас доступна в онлайн-банке на Android и веб-версии. Для этого необходимо поддерживать на карте требуемый остаток в течение 30 дней. Эти дни не обязаны идти подряд — условие считается выполненным, если за последние 90 дней необходимая сумма сохранялась не менее 30 дней.

