ВТБ запустил сервис для упрощения покупок недвижимости на торгах

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ запустил цифровой сервис "Агент на торгах", предназначенный для сопровождения клиентов при покупке недвижимости с торгов в рамках процедур банкротства. Сервис позволит сделать этот сегмент рынка более доступным и снизить риски для частных и корпоративных покупателей.

Объекты недвижимости на банкротных торгах становятся одним из развивающихся сегментов рынка. Интерес к этому формату растет — жилье и коммерческие помещения на таких аукционах часто продаются на 20% ниже рыночной стоимости, а на поздних этапах торгов дисконты могут быть еще больше.

Сервис от ВТБ позволит клиентам пройти весь путь покупки недвижимости под сопровождением специалистов банка — от консультации и регистрации на электронной площадке до участия в аукционе и оформления сделки. Такой формат снижает риск ошибок и избавляет клиентов от необходимости самостоятельно разбираться в юридических тонкостях торгов по банкротству.

В ВТБ отмечают, что сделки по банкротным торгам юридически полностью безопасны. Право собственности оформляется по результатам публичной процедуры, утвержденной арбитражным судом, что исключает возможность ее оспаривания.

По оценке экспертов банка, рынок недвижимости на торгах по банкротству может стать одним из драйверов для роста инвестиционной активности. Покупатели получают возможность приобрести ликвидные активы с дисконтом, а бизнес — инструмент для выхода на новые сегменты рынка.

