16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ОТП Банке предложили создать единый антискам-хаб на Госуслугах для защиты жертв мошенничества Аналитика "Т1 Иннотех": банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40% Клиенты ВТБ получат доход с семейного счета ОТП Банк улучшает программу лояльности ВТБ: самарцы переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые

Банки Финансы

Клиенты ВТБ получат доход с семейного счета

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход на остаток в семейных счетах для трат.

Клиенты ВТБ, открывшие семейный счет для трат в Семейном банке, смогут получать процент на остаток до 100 тыс. рублей. Проценты будут начисляться ежедневно и выплачиваться в последний день месяца.

Семейные счета для трат позволяют нескольким участникам использовать один баланс для повседневных расходов. Все члены семьи могут оплачивать покупки и управлять средствами, а владелец счета может устанавливать лимиты и бюджет. Такой счет помогает семье распределять траты и планировать покупки. 

"Семейный банк уже стал полноценной экосистемой для управления совместными финансами: за первый год к нему присоединились около 7 млн человек. Видя интерес клиентов, мы расширили функционал сервиса и дали возможность клиентам получать доход от средств, которыми они пользуются каждый день. К примеру, за остаток в 100 тыс. рублей на семейном счете клиенты смогут получить дополнительно до 7 тыс. рублей, которые можно потратить на маленькие семейные радости: поход в кино или кафе, а также на подарки для близких", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2