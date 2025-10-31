Клиенты ВТБ получат доход с семейного счета

ВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход на остаток в семейных счетах для трат.

Клиенты ВТБ, открывшие семейный счет для трат в Семейном банке, смогут получать процент на остаток до 100 тыс. рублей. Проценты будут начисляться ежедневно и выплачиваться в последний день месяца.

Семейные счета для трат позволяют нескольким участникам использовать один баланс для повседневных расходов. Все члены семьи могут оплачивать покупки и управлять средствами, а владелец счета может устанавливать лимиты и бюджет. Такой счет помогает семье распределять траты и планировать покупки.

"Семейный банк уже стал полноценной экосистемой для управления совместными финансами: за первый год к нему присоединились около 7 млн человек. Видя интерес клиентов, мы расширили функционал сервиса и дали возможность клиентам получать доход от средств, которыми они пользуются каждый день. К примеру, за остаток в 100 тыс. рублей на семейном счете клиенты смогут получить дополнительно до 7 тыс. рублей, которые можно потратить на маленькие семейные радости: поход в кино или кафе, а также на подарки для близких", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.