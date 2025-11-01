В Самарской области женщина избила и ограбила 91-летнюю старушку

В Октябрьский городской суд Самарской области направили уголовное дело 50-летней жительницы Сызрани, обвиняемой в разбое. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2025 г. женщина незаконно проникла в дом 91-летней пенсионерки. Злоумышленница плеснула в лицо хозяйке дома неизвестной жидкостью, избила палкой и потребовала отдать деньги. Потерпевшая испугалась и показала, где хранит сбережения. В итоге налетчица смогла забрать 104 тыс. руб. и мобильный телефон. Потерпевшую с множественными травмами госпитализировали.