Самарский пенсионер лишился 1 млн рублей по вине мошенников

В полицию Самары обратился 67-летний мужчина. Он сообщил, что у него похитили более 1 млн рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Накануне пенсионеру позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил, что с банковского счета мужчины пытаются снять деньги. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на"безопасный счет".

Самарчанин выполнил все требования злоумышленника, но незнакомец перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.