Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разбитой дороге в Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в пос. Светлый Ключ Самарской области.

В приемную председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратились из-за нарушения прав жителей поселка на качественную дорожную инфраструктуру. Уже давно дорога на ул. Садовой находится в ужасном состоянии: отсутствует асфальт, образовались многочисленные ямы и колеи, а во время таяния снега дорожное полотно регулярно размывает. При этом обращения в различные инстанции так и не принесли результатов местным жителям.

Ранее СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело, но прокурор Красноярского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Обжаловать это решение у заместителя областного прокурора следователи не смогли. Из-за этого СУ СК вновь возбудило уголовное дело.