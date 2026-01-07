Гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы

Депутат фракции "Единая Россия" в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы. Собирали груз жители Автограда и представители депутатского корпуса.

Даже в новогодние и рождественские праздники работа по помощи нашим воинам и землякам в новых регионах не прекращалась ни на день. Депутат Думы г. о. Тольятти, лауреат конкурса "Народный депутат" Денис Радченко лично сопровождал и передал бойцам масштабный гуманитарный груз, собранный по инициативе жителей нашего города.

Груз, сформированный по обращению заместителя командира 506-го гвардейского мотострелкового полка, стал настоящим воплощением народной заботы. В него вошли десятки посылок с тёплыми вещами, окопными свечами от жителей ТОС 9 и ТОС 3Б, 22 маскировочные сети от ТОС 14, а также продукты и вода от ТОС 18 квартала.

"Все ваши посылки, собранные с такой душевной теплотой, были тщательно упакованы и теперь доставлены адресатам — нашим защитникам. Отдельная благодарность всем кварталам, кто откликнулся и внес свой вклад в это важное общее дело", — подчеркнул Денис Радченко.

Особую ценность грузу придавали новогодние подарки в рамках акции "Ёлочная игрушка солдату", организованной генеральным перевозчиком Самарской области "АВТОВАЗТРАНС" и его руководителем Николаем Спиваковым. К созданию игрушек и открыток присоединились сотни тольяттинцев — от воспитанников детских садов до активных горожан и волонтёров.

"В каждую поделку, в каждую строчку письма люди вложили частичку своего сердца. Эта искренняя поддержка, без сомнения, согреет бойцов и придаст им сил", — отметил депутат.

Конечным пунктом маршрута стал город-герой Донецк. Здесь, в части под командованием гвардии подполковника Дмитрия Холина, тольяттинский груз был передан по назначению.

"Для меня большая честь — лично вручить эту помощь. Это не просто предметы первой необходимости, это тёплый привет и мощный знак поддержки от всего нашего города", — сказал Денис Радченко после встречи с военнослужащими.

Особую символичность акции придало то, что ёлочные игрушки были переданы в День памяти Святителя Николая Чудотворца. Солдаты, принимая скромные, но сделанные с любовью подарки, говорили: "Это оберег. Из дома".

Работа по формированию груза была оперативно организована под руководством депутата Самарской Губернской Думы Дениса Волкова при активном содействии депутатов городской Думы Алёны Душковой, Андрея Набиева и Рафаэля Чигарёва.

"Уважаемые земляки! Спасибо каждому из вас за вклад в нашу общую Победу! Всё, что вы собрали, — от теплых вещей до самых искренних пожеланий, — теперь в надёжных руках", — резюмировал Денис Радченко.

Эта поездка ещё раз подтвердила: единство фронта и тыла нерушимо и осязаемо, а поддержка и помощь всегда находит дорогу к нашим героям, отметил тольяттинский парламентарий.