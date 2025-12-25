16+
Самокат для Маши, коньки для Ильи: как в Самаре исполнили 83 детских желания

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фракция "Единая Россия" в Самарской губернской Думе и региональный филиал фонда "Защитники Отечества" провели свою третью "Елку желаний" для детей из семей участников СВО.

Фото: пресс-служба "Единой России"

На сцене самарского театра-студии "Мастерская" в этот день было не проще, чем на фронте: десятки детских глаз, полных нетерпения, ждали настоящих чудес. И мечтали о том самом подарке, который они загадали в письме. Праздник для детей участников СВО помогли организовать депутаты "Единой России" вместе с фондом "Защитники Отечества". Предновогоднюю атмосферу создавал депутат областного парламента, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Сергей Войтенко. Под его песни "Дедушка Мороз" и "Песенка Горыныча" дети, родители и депутаты водили хороводы около нарядной елки.

С теплыми пожеланиями к семьям бойцов СВО обратилась руководитель фракции Екатерина Кузьмичева, пожелавшая всем благополучия, здоровья и скорой Победы. Она сказала: "Уверена, что в новом году в каждый дом придет добро и радость. Пусть мирное небо над вами всегда будет ясным, ведь за него сражаются ваши геройские отцы!".

"Такие праздники объединяют депутатов, волонтеров и членов семей военнослужащих ради важнейшей цели — заверить бойцов СВО в том, что их родные находятся под надежной защитой нашего фонда и депутатов всех уровней, — отметила Наталья Полянскова, глава самарского филиала фонда "Защитники Отечества". — Кроме того, на местах мы решаем все насущные бытовые, медицинские и организационные вопросы бойцов, вернувшихся из зоны СВО и их семей. Сегодня "елка желаний" подарила детям много творческих, спортивны подарков. Среди них — самокаты, коньки, бытовая и оргтехника. Параллельно с новогодней елкой в театре, аналогичный детский праздник проходит в фонде "Защитники Отечества" по Самарской области. В общей сложности в мероприятиях приняло участие более 150 детей военнослужащих".

Кульминацией праздника стала всероссийская акция "елка желаний", в рамках которой каждый ребенок получил из рук народных избранников именно тот ценный подарок, о котором он мечтал и написал Деду Морозу и Снегурочке.

Подарки детям вручали депутаты Марина Антимонова, Владимир Бокк, Светлана Ильина, Николай Лядин, Вера Попова и Роман Балтер. Подарки от имени депутатов Андрея Мурзова, Анны Дубасовой и Светланы Бескоровайной вручили их помощники. Свой новогодний презент для детей передал и сенатор Андрей Кислов.

Завершился вечер спектаклем "Аленький цветочек" — метафорой верности и преодоления, понятной каждому в этом зале.

Гид потребителя

