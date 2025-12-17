16+
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов

МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах. Партия внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населенных пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

"Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей", — уверен секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

"Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием", — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.

Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определенной стационарной аптеке, будут определять местные власти.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

