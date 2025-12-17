"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов

"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах. Партия внесла соответствующий законопроект в Госдуму.
Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населенных пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
"Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей", — уверен секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.
"Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием", — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.
При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.
Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определенной стационарной аптеке, будут определять местные власти.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!