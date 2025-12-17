"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов

"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах. Партия внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населенных пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

"Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей", — уверен секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

"Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием", — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.

Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определенной стационарной аптеке, будут определять местные власти.