16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Новые люди" запустили масштабную акцию в поддержку самарских пенсионеров В Самаре стартовал самый трогательный конкурс этой осени В Самарской области пройдет всероссийский научно-технологический диктант "Технологии Победы" "Единая Россия" провела заседание федерального совета первичных отделений партии Совет отцов - молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей

Партии Власть и политика

В Самаре стартовал самый трогательный конкурс этой осени

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рассказать о любви — о любви к своим питомцам и животным можно, приняв участие в конкурсе "Лучший друг". В пресс-центре "Комсомольской правды" в Самаре дали старт творческому конкурсу "Лучший друг" для школьников, где дети через рисунки и истории смогут рассказать о своих любимцах. Конкурс проводится при поддержке проекта "Защита животного мира" партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта "Защита животного мира" и собрало экспертов, педагогов, общественников и представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов защиты животных в регионе. Свой голос в защиту животного мира подали еж Соник и мальтипу Ричард. Они на собственном примере показали — каждое существо заслуживает заботы и внимания.

На сегодняшний день на конкурс уже подано 64 заявки. Прием работ по номинациям "Лучший рисунок" (для детей до 10 лет) и "Лучшая история про питомца" (для детей до 11 лет) продлится до 30 ноября 2025 года.

Координатор федерального партийного проекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин подчеркнул социальную значимость инициативы: "Более 70 миллионов домашних животных в стране — это мощный общественный запрос на формирование гуманного и ответственного отношения к ним. Наш проект — это инструмент, который позволяет системно подойти к решению проблем: от помощи приютам до воспитания ответственного отношения с детства".

Особый интерес у присутствующих вызвала презентация практических аспектов конкурса. Генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", куратор конкурса "Лучший друг" Максим Кануев отметил: "Мы оцениваем не только технику, но и искренность, эмоциональность, глубину раскрытия темы. Все участники получат дипломы, а с лучшими работами можно будет познакомиться онлайн. Церемония награждения победителей запланирована на 22–26 декабря".

Генеральный директор НП "Защита животных от жестокого обращения" Ольга Масленникова акцентировала внимание на важности просветительской работы и воспитании гуманности: "Проблема в замкнутом круге: бесконтрольное разведение, выбрасывание животных, переполненные приюты. Ключевое звено — человеческий фактор. Нужно менять сознание людей, которые берут, а потом выбрасывают животное, как надоевшую игрушку".

Педагогическое сообщество представила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями самарской школы № 81 Елена Васильева. Она ведет активную волонтёрскую деятельность по помощи безнадзорным животным и привлекает к этому своих учеников: "Современные дети, окружённые гаджетами, жаждут живых, настоящих эмоций. Создавая работу о питомце, ребенок пропускает тему через себя. Через творчество он учится чувствовать чужую боль и радость как свою. Это и есть урок доброты и понимания ценности жизни, который остаётся в сердце навсегда. Такая практическая педагогика добра".

Партнер проекта, финансовый управляющий Оксана Шиндина рассказала о бизнес-составляющей: "Для нас это стратегические инвестиции в наше общее будущее. Мы инвестируем в формирование здоровой, гуманной социальной среды, в которой будет развиваться и наш бизнес. Поддерживая проект, мы укрепляем лояльность клиентов и партнёров, которые разделяют наши ценности".

Проект "Защита животного мира" партии "Единая Россия" продолжит поддержку местных приютов и просветительской работы в школах были анонсированы другие важные инициативы проекта: сбор гуманитарной помощи для животных, пострадавших в Курской области и акция ко Дню белок в парках Самары 17 ноября.

Пресс-конференция завершилась фотосессией со специальными гостями — Ричардом и Соником, которые стали символами проекта.

Для участия в конкурсе "Лучший друг" необходимо до 30 ноября 2025 года подать заявку на электронную почту Lutshidrug63@yandex.ru.

Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на странице сообщества проекта "Защита животного мира" в Самарской области в социальной сети ВКонтакте. Подведут итоги конкурса в декабре, победителей и их питомцев ждут ценные призы. Конкурсные работы будут размещены на официальной странице проекта "Защита животного мира".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2