Партии Власть и политика

В Самарской области пройдет всероссийский научно-технологический диктант "Технологии Победы"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 30 октября, Самарская область впервые станет одной из площадок масштабной федеральной акции — всероссийского научно-технологического диктанта. Мероприятие организовано в рамках партийного проекта "Единой России" "Выбирай свое" и призвано популяризировать науку и технологии среди молодежи.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Диктант направлен на привлечение внимания к вопросам научно-технологического развития страны и выявление талантливых молодых людей. В этом году его основная тема — "Технологии Победы". Участникам предстоит ответить на вопросы о технологиях и инновациях, которые внесли решающий вклад в победу в Великой Отечественной войне — от прорывов в медицине и связи до достижений в разведке и информатике.

"Проведение Научно-технологического диктанта на территории Самарской области — значимое событие для всего региона. Это не просто проверка знаний, а важный шаг в профориентации нашей молодежи, возможность показать подрастающему поколению, что именно наука и технологии определяют будущее. Особенно символично, что диктант посвящен "Технологиям Победы", что позволяет нам еще раз вспомнить о великом вкладе нашего народа и научной мысли в разгром нацизма", — подчеркнули в региональном отделении партии "Единая Россия".

Акция получила широкую поддержку на региональном уровне. К ее организации подключились Министерство образования и науки, министерство промышленности и торговли Самарской области, а также федеральный партийный проект "Выбирай свое" в регионе.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 34 площадки для очного написания диктанта. Из них 32 организованы на базе школ, одна — в вузе и одна — в учреждении дополнительного образования. Центральной открытой площадкой станет Приволжский государственный университет путей сообщения. Всего в очном формате планируют принять участие более 1000 человек, еще около 1000 участников смогут проверить свои знания онлайн на официальном сайте форумтехнопром.рф.

Диктант пройдет в формате тестирования: участникам предстоит за 50 минут ответить на 25 вопросов. Первая сотня участников, показавших лучшие результаты, получит специальные сертификаты, а победителей ждут призы.

К участию в диктанте приглашаются граждане, достигшие 12-летнего возраста. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте https://форумтехнопром.рф.

В разделе "Диктант-2025" нужно заполнить регистрационную форму и выбрать удобный формат участия — онлайн. После успешной регистрации в личном кабинете участника появится специальная вкладка с подробной инструкцией по прохождению диктанта.

Самарское региональное отделение "Единой России" приглашает всех желающих, особенно студентов и школьников, присоединиться к акции и проверить свои знания о роли науки в истории великих свершений.

