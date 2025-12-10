Роботы, ИИ и стартапы: в Самаре "Новые люди" обсудили сотрудничество инженеров и предпринимателей

Самара присоединилась к всероссийскому телемосту, посвящённому развитию робототехники, искусственного интеллекта и других инноваций. Его организовала партия "Новые люди" совместно с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Главная цель телемоста — показать, как уже сейчас молодые инженеры создают перспективные технологические стартапы.

"Инженеры XX века чертили на бумаге и вели расчёты вручную. Сегодня профессия стала намного интереснее: инженеры проектируют цифровых двойников, управляют роботами и общаются с ИИ как с рабочим инструментом. А современный завод больше похож на научную лабораторию. Мы объединяем академические знания и практику. А значит — решаем главную задачу: к 2030 году подготовить сотни тысяч инженеров будущего", — сказал на открытии телемоста депутат Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

В ходе трансляции участники со всей страны узнали о перспективных разработках: российских бионических протезах, отечественном программном обеспечении для ветроэнергетики, конструкторах роботов и многом другом.

Самара стала одной из ключевых региональных площадок проекта.

На базе 8 корпуса СамГТУ прошла точка прямого включения, организованная руководителем проекта "Мост поколений", доцентом кафедры "Национальная и мировая экономика" Натальей Крутовой. Региональное открытие провёл депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Роман Маркаров. Он подчеркнул, что участие Самары в телемосте — это возможность для студентов и школьников увидеть реальные технологические кейсы и понять, какие компетенции будут востребованы в ближайшие годы.

Ранее "Новые люди" запустили проект "Инженеры будущего", в рамках которого студенты посещают ведущие инновационные компании региона и узнают о том, как новые технологии внедряют на практике. А для школьников партия проводит "Робоуроки", где дети создают первых роботов из российских конструкторов. Это повышает интерес к инженерным специальностям.