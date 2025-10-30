16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант "Новые люди" запустили масштабную акцию в поддержку самарских пенсионеров В Самаре стартовал самый трогательный конкурс этой осени В Самарской области пройдет всероссийский научно-технологический диктант "Технологии Победы" "Единая Россия" провела заседание федерального совета первичных отделений партии

Партии Власть и политика

В Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мероприятие прошло при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках партпроекта "Выбирай свое".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

30 октября Самарская область присоединилась к масштабной федеральной акции — Всероссийскому научно-технологическому диктанту. Ключевой площадкой в регионе, объединившей молодых технологических энтузиастов, стал Приволжский государственный университет путей сообщения.

В аудиториях ведущего транспортного вуза области собрались 78 студентов, чтобы за 50 минут ответить на 25 вопросов, посвященных роли науки и технологий в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Участники диктанта проверили свои знания о прорывных инженерных решениях, медицинских разработках, средствах связи и разведки, которые помогли советскому народу одержать верх над врагом.

"Сегодня мы не просто проверяем знания, мы отдаем дань уважения нашим ученым и инженерам, чей интеллект и изобретательность в суровые военные годы стали таким же грозным оружием, как и танки, и самолеты. Очень символично, что центральной площадкой диктанта в Самарской области выступил университет, чья история неразрывно связана с развитием транспортной системы страны — артерии, питавшей фронт", — отметили организаторы диктанта в регионе.

Самарские студенты оценили содержание заданий и саму идею мероприятия.

"Меня особенно впечатлили вопросы, связанные с радиолокацией и шифрованием. Мы, IT-специалисты, решаем похожие задачи, но с помощью куда более мощных технологий. Осознавать, что такие сложные системы создавались в условиях дефицита времени и ресурсов, — это мощнейшая мотивация", — поделился участник научно-технологичского диктанта, студент СамГУПС.

"Победа ковалась не только в окопах, но и в научных лабораториях. Это заставляет по-новому взглянуть на важность фундаментальной науки и ее прикладного значения для безопасности страны", — добавляют педагоги вуза.

Организаторы на площадке отметили высокий уровень вовлеченности и серьезный настрой участников.

"Мы видели неподдельный интерес в глазах студентов. После завершения диктанта они не спешили расходиться, горячо обсуждали задания между собой. Это лучшая оценка — живая, неформальная реакция молодежи. Подобные проекты крайне важны для профориентации и формирования кадрового резерва для технологического суверенитета России", — прокомментировала Роман, координатор площадки.

Проведение диктанта в Самарской области стало возможным благодаря совместным усилиям регионального отделения Партии, министерства образования и науки, а также министерства промышленности и торговли региона. Всего в области было зарегистрировано 34 площадки, объединившие более тысячи участников.

Результаты диктанта будут обработаны на федеральном уровне. Лучших участников ждут сертификаты и призы, но, как единогласно отметили студенты ПГУПС, главный приз — это новые знания, гордость за историю своей страны и ясное понимание того, что именно технологии определяют будущее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2