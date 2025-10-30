В Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант

Мероприятие прошло при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках партпроекта "Выбирай свое".

30 октября Самарская область присоединилась к масштабной федеральной акции — Всероссийскому научно-технологическому диктанту. Ключевой площадкой в регионе, объединившей молодых технологических энтузиастов, стал Приволжский государственный университет путей сообщения.

В аудиториях ведущего транспортного вуза области собрались 78 студентов, чтобы за 50 минут ответить на 25 вопросов, посвященных роли науки и технологий в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Участники диктанта проверили свои знания о прорывных инженерных решениях, медицинских разработках, средствах связи и разведки, которые помогли советскому народу одержать верх над врагом.

"Сегодня мы не просто проверяем знания, мы отдаем дань уважения нашим ученым и инженерам, чей интеллект и изобретательность в суровые военные годы стали таким же грозным оружием, как и танки, и самолеты. Очень символично, что центральной площадкой диктанта в Самарской области выступил университет, чья история неразрывно связана с развитием транспортной системы страны — артерии, питавшей фронт", — отметили организаторы диктанта в регионе.

Самарские студенты оценили содержание заданий и саму идею мероприятия.

"Меня особенно впечатлили вопросы, связанные с радиолокацией и шифрованием. Мы, IT-специалисты, решаем похожие задачи, но с помощью куда более мощных технологий. Осознавать, что такие сложные системы создавались в условиях дефицита времени и ресурсов, — это мощнейшая мотивация", — поделился участник научно-технологичского диктанта, студент СамГУПС.

"Победа ковалась не только в окопах, но и в научных лабораториях. Это заставляет по-новому взглянуть на важность фундаментальной науки и ее прикладного значения для безопасности страны", — добавляют педагоги вуза.

Организаторы на площадке отметили высокий уровень вовлеченности и серьезный настрой участников.

"Мы видели неподдельный интерес в глазах студентов. После завершения диктанта они не спешили расходиться, горячо обсуждали задания между собой. Это лучшая оценка — живая, неформальная реакция молодежи. Подобные проекты крайне важны для профориентации и формирования кадрового резерва для технологического суверенитета России", — прокомментировала Роман, координатор площадки.

Проведение диктанта в Самарской области стало возможным благодаря совместным усилиям регионального отделения Партии, министерства образования и науки, а также министерства промышленности и торговли региона. Всего в области было зарегистрировано 34 площадки, объединившие более тысячи участников.

Результаты диктанта будут обработаны на федеральном уровне. Лучших участников ждут сертификаты и призы, но, как единогласно отметили студенты ПГУПС, главный приз — это новые знания, гордость за историю своей страны и ясное понимание того, что именно технологии определяют будущее.