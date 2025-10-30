"Новые люди" запустили масштабную акцию в поддержку самарских пенсионеров

Сторонники партии "Новые люди" провели в Самаре общегородскую акцию "День благодарности", приуроченную ко Дню бабушек и дедушек. Они выразили признательность старшему поколению и дали старт программе системной поддержки пожилых людей в регионе в рамках проекта "Жить по-новому".

Сторонники партии вышли на улицы города, чтобы поздравить сотни самарских пенсионеров. Участникам акции вручали тематические подарки: бабушкам — букеты цветов и полезные в быту крышки для консервации, дедушкам — тёплые носки к зиме и поздравительные открытки. Особый акцент сделали на живом общении и внимании к каждому человеку: во время диалога самарцы могли оставить обращения в партию.

"День бабушек и дедушек — это не просто дата в календаре. Это напоминание о том, что сильная страна строится на уважении к своим истокам. Мы, "Новые люди", уверены, что забота о старшем поколении не благотворительность, а обязанность зрелого общества. Люди, которые пережили трудные времена, сохранили добро и оптимизм — это наш моральный ориентир. Мы будем продолжать такие акции, развивать программы поддержки пожилых людей: помогать им чувствовать себя нужными и вовлечёнными в жизнь города. Наша цель — создать комфортные условия для их жизни, обеспечить доступ к качественной медицинской помощи и предоставить возможности для активного долголетия!" — подчеркнул секретарь регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров.

Он добавил, что системная работа по созданию комфортных условий для жизни старшего поколения включает несколько направлений: современное здравоохранение, и достойные пенсии, и культурный досуг. Чтобы добиться этого, партия "Новые люди" запустила всероссийский проект "Жить по-новому". Самарский "День благодарности" стал одним из первых шагов к реализации этого проекта в Самарской области.