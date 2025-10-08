В Самарской области стартовал первый всероссийский агродиктант

В среду, 8 октября, по всей России, включая Самарскую область, стартовал масштабный просветительский проект — первый Всероссийский агродиктант. Акция, которая продлится до 12 октября, призвана повысить интерес граждан к сельскому хозяйству, аграрным профессиям и жизни на селе.

Мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта "Российское село" партии "Единая Россия". Проект получил широкую поддержку на федеральном уровне от министерства сельского хозяйства, министерства науки и высшего образования, Госдумы, Россельхозбанка и других ключевых ведомств и организаций.

Самарская область активно включилась в проведение диктанта. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 152 площадки для его написания. Среди них — почтовые отделения, дома культуры, школы, ссузы, библиотеки, молодежные организации и администрации городских округов и муниципальных районов.

Одной из главных и самых необычных площадок стала животноводческая ферма "Радна" в селе Беловка Богатовского района — самый крупный и высокотехнологичный молочный комплекс региона. Именно здесь, в атмосфере современного агропредприятия, сегодня одними из первых участники смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России.

Всего в очном формате проверить свои знания об АПК планируют более 3000 жителей области, еще 1000 человек присоединятся к акции онлайн на официальном сайте агродиктант.рф.

"Самарская область демонстрирует особый подход к проведению Агродиктанта, организовав площадки прямо на ведущих агропредприятиях. Это наглядно доказывает, что современное село — это территория высоких технологий и инноваций. Такие инициативы крайне важны для профориентации нашей молодежи и укрепления кадрового потенциала аграрной отрасли региона. Кроме того, проведение подобных мероприятий способствует повышению престижа сельскохозяйственных профессий и жизни в сельской местности", — прокомментировала Марина Сидухина, сенатор РФ.