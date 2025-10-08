16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовал первый всероссийский агродиктант В Москве прошел первый форум партийного проекта "Крепкая семья" Партия "Новые люди" в Самаре провела акцию в поддержку приютов для животных Социальные обязательства, обороноспособность, национальные цели: "Единая Россия" обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета Самарские активисты проекта "Безопасные дороги" приняли участие в онлайн-олимпиаде для школьников

Партии Власть и политика

В Самарской области стартовал первый всероссийский агродиктант

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 октября, по всей России, включая Самарскую область, стартовал масштабный просветительский проект — первый Всероссийский агродиктант. Акция, которая продлится до 12 октября, призвана повысить интерес граждан к сельскому хозяйству, аграрным профессиям и жизни на селе.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта "Российское село" партии "Единая Россия". Проект получил широкую поддержку на федеральном уровне от министерства сельского хозяйства, министерства науки и высшего образования, Госдумы, Россельхозбанка и других ключевых ведомств и организаций.

Самарская область активно включилась в проведение диктанта. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 152 площадки для его написания. Среди них — почтовые отделения, дома культуры, школы, ссузы, библиотеки, молодежные организации и администрации городских округов и муниципальных районов.

Одной из главных и самых необычных площадок стала животноводческая ферма "Радна" в селе Беловка Богатовского района — самый крупный и высокотехнологичный молочный комплекс региона. Именно здесь, в атмосфере современного агропредприятия, сегодня одними из первых участники смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России.

Всего в очном формате проверить свои знания об АПК планируют более 3000 жителей области, еще 1000 человек присоединятся к акции онлайн на официальном сайте агродиктант.рф.

"Самарская область демонстрирует особый подход к проведению Агродиктанта, организовав площадки прямо на ведущих агропредприятиях. Это наглядно доказывает, что современное село — это территория высоких технологий и инноваций. Такие инициативы крайне важны для профориентации нашей молодежи и укрепления кадрового потенциала аграрной отрасли региона. Кроме того, проведение подобных мероприятий способствует повышению престижа сельскохозяйственных профессий и жизни в сельской местности", — прокомментировала Марина Сидухина, сенатор РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2