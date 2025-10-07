16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Москве прошел первый форум партийного проекта "Крепкая семья" Партия "Новые люди" в Самаре провела акцию в поддержку приютов для животных Социальные обязательства, обороноспособность, национальные цели: "Единая Россия" обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета Самарские активисты проекта "Безопасные дороги" приняли участие в онлайн-олимпиаде для школьников Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

Партии Власть и политика

В Москве прошел первый форум партийного проекта "Крепкая семья"

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форум партийного проекта "Крепкая семья", прошедший в Москве, объединил в себе представителей 58 субъектов Российской Федерации в решении самых важных вопросов семейной, демографической и социальной политики.

Координатор проекта в Самарской области, Сенатор Марина Сидухина и председатель общественного совета Проекта Сергей Николаевич Лукин изучили новые кейсы и опыт коллег из разных регионов страны. Главное — обмен опытом и внедрение лучших практик у себя в субъекте.

Центральным событием стало выступление первого заместителя министра труда и соцзащиты РФ О. Ю. Баталиной. Главное из ее доклада: для семей сейчас важна уверенность в завтрашнем дне. А именно:

  • поддержка работодателем и беременных женщин, и семей с детьми — корпоративный семейный стандарт;
  • качественная медицинская помощь для всех членов семьи, вне зависимости от региона"
  • комфортные и благоустроенные дворовые площадки;
  • доступное жилье. И здесь, важен вопрос субсидирования федерального бюджета на арендное семейное жилье.

Отдельная тема — информационная политика в поддержку тренда роста многодетных семей. Вячеслав Федорищев глава региона объявил 2025 год годом многодетных семей. Количество таких семей растет, и эту тенденцию надо сохранить и развивать.

Также на Форуме рассмотрели много важных вопросов: молочные кухни, социальные няни, помощь семьям участников СВО. Семья — это всесторонняя поддержка и счастье быть вместе.

Кроме того, Самарская область была отмечена в числе регионов, которые наиболее успешно реализуют проект "Крепкая семья" и достиг высоких результатов в своей работе.

"Особенно приятно было слышать много хороших слов об опыте нашей региональной команды и о тех предложениях, которые обсуждались на площадке нашего проекта, а теперь отражены в законодательстве РФ и федеральных планах. Речь идет о статусе многодетной семьи, социализации детей-сирот, ранней помощи детям и социальном сопровождении детей с ограниченными возможностями. Все знания, полученные на Форуме, мы с коллегами и нашей командой региона обязательно воплотим в жизнь", — поделилась Марина Геннадьевна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2