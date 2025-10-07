В Москве прошел первый форум партийного проекта "Крепкая семья"

Форум партийного проекта "Крепкая семья", прошедший в Москве, объединил в себе представителей 58 субъектов Российской Федерации в решении самых важных вопросов семейной, демографической и социальной политики.

Координатор проекта в Самарской области, Сенатор Марина Сидухина и председатель общественного совета Проекта Сергей Николаевич Лукин изучили новые кейсы и опыт коллег из разных регионов страны. Главное — обмен опытом и внедрение лучших практик у себя в субъекте.

Центральным событием стало выступление первого заместителя министра труда и соцзащиты РФ О. Ю. Баталиной. Главное из ее доклада: для семей сейчас важна уверенность в завтрашнем дне. А именно:

поддержка работодателем и беременных женщин, и семей с детьми — корпоративный семейный стандарт;

качественная медицинская помощь для всех членов семьи, вне зависимости от региона"

комфортные и благоустроенные дворовые площадки;

доступное жилье. И здесь, важен вопрос субсидирования федерального бюджета на арендное семейное жилье.

Отдельная тема — информационная политика в поддержку тренда роста многодетных семей. Вячеслав Федорищев глава региона объявил 2025 год годом многодетных семей. Количество таких семей растет, и эту тенденцию надо сохранить и развивать.

Также на Форуме рассмотрели много важных вопросов: молочные кухни, социальные няни, помощь семьям участников СВО. Семья — это всесторонняя поддержка и счастье быть вместе.

Кроме того, Самарская область была отмечена в числе регионов, которые наиболее успешно реализуют проект "Крепкая семья" и достиг высоких результатов в своей работе.

"Особенно приятно было слышать много хороших слов об опыте нашей региональной команды и о тех предложениях, которые обсуждались на площадке нашего проекта, а теперь отражены в законодательстве РФ и федеральных планах. Речь идет о статусе многодетной семьи, социализации детей-сирот, ранней помощи детям и социальном сопровождении детей с ограниченными возможностями. Все знания, полученные на Форуме, мы с коллегами и нашей командой региона обязательно воплотим в жизнь", — поделилась Марина Геннадьевна.