Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления работы ЕР в Год муниципального депутата

"Единая Россия" завершает Год муниципального депутата, объявленный партией. Итоговым мероприятием стал профильный форум в Москве: на площадке собрались более 200 делегатов из разных регионов РФ, которые получили возможность обменяться опытом и представить свои инициативы по дальнейшему развитию муниципального звена. Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов за работу, подчеркнув, что именно они напрямую контактируют с избирателями.

"Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа", — добавил Дмитрий Медведев.

По его словам, на текущий момент в местных органах власти работают свыше 130 тысяч партийцев. Это 84% от общего числа местных депутатов. Таким образом, ЕР лидирует по представительству на муниципальном уровне. Чтобы дать членам партии больше возможностей, в 2025 году работа велась по нескольким важнейшим направлениям. Первое из них — масштабирование лучших практик.

"Для этого был запущен специальный конкурс "Народный депутат", на котором представлены практики работы местных отделений 58 регионов, тех, где не было крупных выборов. Качество работы оценивали квалифицированные эксперты. Это наши граждане, десятки тысяч человек. Победителями стали 407 муниципальных депутатов", — рассказал Дмитрий Медведев.

Еще одной приоритетной задачей было усиление внутрипартийной коммуникации. В течение года в каждом регионе прошли тематические форумы, где депутаты могли укрепить горизонтальные связи и обменяться опытом. А чтобы повысить уровень квалификации депутатского корпуса, Высшая партийная школа ЕР запускает спецкурс "ВПШ-плюс".

Председатель партии обозначил также задачи на следующий год. Так, в числе особенно значимых направлений — поддержка участников СВО и их семей. Отдельное внимание необходимо уделить ветеранам, которые сами недавно стали депутатами — в этом году их 890 человек. Помощь требуется и представителям муниципальной власти исторических территорий РФ.

Также необходимо продолжать укреплять взаимодействие с первичными отделениями партии. В преддверии масштабной избирательной кампании перезагрузка требуется всей партийной инфраструктуре, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном", — сказал он.