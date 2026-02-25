В Сызрани впервые прошла дискотека для старшего поколения от партии "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому"

20 февраля в ДК "Горизонт" состоялся бесплатный танцевальный фестиваль "Жить по-новому", организованный партией "Новые люди". Мероприятие объединило жителей старшего возраста и стало одной из самых ярких городских встреч этой зимы. Зал был заполнен задолго до начала программы. Гости приходили заранее, чтобы пообщаться, занять удобные места и настроиться на вечер воспоминаний и танцев.

Фестиваль прошёл в формате открытой дискотеки под хиты 90-х. Знакомые мелодии с первых аккордов оживляли зал: кто-то начинал пританцовывать прямо на месте, кто-то смело выходил в центр площадки. Атмосфера получилась по-настоящему тёплой и энергичной, ведь участники не только танцевали, но и активно поддерживали друг друга аплодисментами. Многие отмечали, что подобного формата мероприятий для старшего поколения в городе давно не хватало.

Для гостей работала тематическая фотозона, где можно было сделать памятные снимки с друзьями и сохранить этот вечер в семейном архиве. Кроме того, партия "Новые люди" организовала для участников угощение: чай со сладостями, пирожки и блины. Неформальное общение за чашкой горячего чая стало важной частью программы: люди делились историями из молодости, обсуждали музыку и обменивались контактами.

"Мы хотим показать, что активная жизнь не заканчивается с выходом на пенсию. Людям важно чувствовать движение, радость, живое общение. Такие встречи создают сообщество, объединяют и дают энергию", — отметил представитель партии Роман Маркаров.

По словам организаторов, проект "Жить по-новому" направлен на развитие активного долголетия и вовлечение старшего поколения в общественную жизнь. Речь идёт не только о досуге, но и о формировании среды, в которой люди старшего возраста чувствуют себя востребованными и включёнными в городские процессы. В рамках проекта планируется проведение культурных, образовательных и социальных мероприятий.

"Мы видим отклик и понимаем, что такие форматы действительно нужны. Наша задача — сделать их регулярными и расширять программу. Старшее поколение — это огромная энергия, опыт и характер. И город должен давать возможность этой энергии проявляться", — подчеркнул Маркаров.

Участники фестиваля благодарили организаторов за тёплый вечер и выражали надежду, что дискотека станет в Сызрани доброй традицией. Многие уходили с улыбками и словами: "Нужно чаще встречаться". Судя по настроению зала, у проекта "Жить по-новому" есть все шансы стать устойчивой площадкой для общения, движения и новых знакомств.