16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани впервые прошла дискотека для старшего поколения от партии "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому" "Единая Россия" провела первый окружной форум "Есть результат!" в Екатеринбурге Волжский район принял эстафету патриотического песенного фестиваля "Во славу Отечества" "Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жилье в общежитиях ЕР объединяет экспертов для работы над новой Народной программой

Партии Власть и политика

В Сызрани впервые прошла дискотека для старшего поколения от партии "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому"

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 февраля в ДК "Горизонт" состоялся бесплатный танцевальный фестиваль "Жить по-новому", организованный партией "Новые люди". Мероприятие объединило жителей старшего возраста и стало одной из самых ярких городских встреч этой зимы. Зал был заполнен задолго до начала программы. Гости приходили заранее, чтобы пообщаться, занять удобные места и настроиться на вечер воспоминаний и танцев.

Фото: предоставлено автором

Фестиваль прошёл в формате открытой дискотеки под хиты 90-х. Знакомые мелодии с первых аккордов оживляли зал: кто-то начинал пританцовывать прямо на месте, кто-то смело выходил в центр площадки. Атмосфера получилась по-настоящему тёплой и энергичной, ведь участники не только танцевали, но и активно поддерживали друг друга аплодисментами. Многие отмечали, что подобного формата мероприятий для старшего поколения в городе давно не хватало.

Для гостей работала тематическая фотозона, где можно было сделать памятные снимки с друзьями и сохранить этот вечер в семейном архиве. Кроме того, партия "Новые люди" организовала для участников угощение: чай со сладостями, пирожки и блины. Неформальное общение за чашкой горячего чая стало важной частью программы: люди делились историями из молодости, обсуждали музыку и обменивались контактами.

"Мы хотим показать, что активная жизнь не заканчивается с выходом на пенсию. Людям важно чувствовать движение, радость, живое общение. Такие встречи создают сообщество, объединяют и дают энергию", — отметил представитель партии Роман Маркаров.

По словам организаторов, проект "Жить по-новому" направлен на развитие активного долголетия и вовлечение старшего поколения в общественную жизнь. Речь идёт не только о досуге, но и о формировании среды, в которой люди старшего возраста чувствуют себя востребованными и включёнными в городские процессы. В рамках проекта планируется проведение культурных, образовательных и социальных мероприятий.

"Мы видим отклик и понимаем, что такие форматы действительно нужны. Наша задача — сделать их регулярными и расширять программу. Старшее поколение — это огромная энергия, опыт и характер. И город должен давать возможность этой энергии проявляться", — подчеркнул Маркаров.

Участники фестиваля благодарили организаторов за тёплый вечер и выражали надежду, что дискотека станет в Сызрани доброй традицией. Многие уходили с улыбками и словами: "Нужно чаще встречаться". Судя по настроению зала, у проекта "Жить по-новому" есть все шансы стать устойчивой площадкой для общения, движения и новых знакомств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1