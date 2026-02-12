16+
Партии Власть и политика

ЕР объединяет экспертов для работы над новой Народной программой

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторитетные профессионалы из разных отраслей помогут найти решения актуальным вызовам.

Фото: er.ru

Академики РАН, главы корпораций и Герои РФ объединят усилия для работы над главным документом "Единой России". В преддверии больших выборов в сентябре 2026 года партия внедрила новый подход в подготовке к избирательному циклу. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о разработке двух основополагающих документов партии - пятилетней Народной программы и свода долгосрочных идеологических подходов и ценностей "Единой России". Их содержание представят поэтапно, в июне и августе этого года на первом и втором съездах партии.

Об изменениях в подходе партии Дмитрий Медведев сообщил в ходе встречи с экспертным советом, который представит профильный взгляд на подготовку решений актуальных вызовов в рамках пяти лет реализации Народной программы.

"У нас очень много вызовов: и демографический вызов, связанный с народонаселением, желанием создавать новые семьи, растить детей, и экономические вызовы - их предостаточно, - обратился Дмитрий Медведев к участникам встречи. - Для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы - такие, как вы".

Полный состав экспертной группы пока не представлен, но во встрече с председателем партии приняли участие Герои РФ Владимир Сайбель и Людмила Болилая, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, а также ряд представителей других сфер - образования, здравоохранения и бизнеса. Участники экспертного совета предложат свои идеи в рамках обсуждений новой редакции документа, которые пройдут на площадках отраслевых отчетно-программных форумах в федеральных округах.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что общественное движение сформирует предложения в Народную программу по темам будущих форумов. В их основе лежат вопросы, поступившие на прямую линию с президентом, и обращения в региональные отделения Народного фронта.

"Мы готовы подробно расписать каждую проблему и предлагаемые решения для включения в Народную программу", - подчеркнул Михаил Кузнецов.

Дмитрий Медведев дополнил, что все предложения, поступающие от граждан президенту, в партию, в органы власти и общественные организации, "Единая Россия" проанализирует и включит решение выявленных проблем в Народную программу.

"Это будет по-честному, это и составляет суть Народной программы, - считает Дмитрий Медведев. - Нет мелких проблем. Если что-то расстраивает людей - это становится задачей для нашей политической силы. Это наши обязательства на пятилетний период, которые могут быть верифицированы, проверены и по которым люди могут сказать, где и что сделано, а что не сделано. Типичные случаи должны войти в программу. Все, о чем говорят люди, должно оставаться на учете".

