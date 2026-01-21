Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги

В Самарской области партпроект "Единой России" дал старт конкурсу "Безопасные дороги глазами ребенка". Это возможность для юных жителей региона не только проявить талант, но и направить свои предложения по совершенствованию безопасности дорожного движения.

До 1 февраля 2026 года школьники и студенты от 8 до 18 лет могут предложить свой творческий взгляд на безопасность дорожного движения. Организаторы ждут рисунки, плакаты, фотографии и даже объемные макеты объектов, которые могли бы сделать дороги Самарской области удобнее и безопаснее для всех.

Как принять участие?

1. Выбери номинацию: рисунок, макет, фото или плакат.

2. Создай работу на тему безопасности дорожного движения.

3. Заполни онлайн-заявку по ссылке и прикрепи фотографию своей работы до 1 февраля 2026 года.

Конкурс проводится федеральным партийным проектом "Безопасные дороги" в Самарской области уже в седьмой раз при содействии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и министерства образования Самарской области. Он направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Конкурс помогает детям не просто выучить правила, а осознанно подойти к теме безопасности, почувствовать себя юными защитниками и созидателями своей малой Родины. За семь лет к участию в конкурсе было принято около 3000 работ, что говорит о том, что подрастающее поколение небезразлично к своему городу и хочет участвовать в его улучшении", — Алексей Степанов, координатор партийного проекта "Безопасные дороги".

Соорганизаторами конкурса в этом году выступили общеобразовательное учреждение "Лицей № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д. А." и областная Госавтоинспекция.

Отметим, что в 2025 году в конкурсе приняло участие свыше 400 участников из 43 образовательных организаций. В рамках конкурса было создано около 500 творческих работ.

Подать заявку можно здесь. Заявка должна содержать ссылку на фотографии работ, размещенных в облачном хранилище. С положением конкурса можно ознакомиться тут.