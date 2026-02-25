16+
В Самаре прошел патриотический шахматный турнир

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Штабе общественной поддержки "Единой России" в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Шахматы для СВОих".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Программу открыла презентация видеоматериалов о развитии проекта, а ключевым моментом стало видеообращение гроссмейстера Сергея Карякина. Перед началом сеанса одновременной игры известный шахматист и сенатор пожелал всем здорового азарта в интеллектуальной борьбе, а также пригласил всех желающих присоединиться к инициативе, отметив, что в проекте участвуют совершенно разные люди.

Мотивировали на победу юных шахматистов депутаты Думы Самары Алексей Дегтев и Алексей Долматов, президент федерации шахмат Самары Арам Дарбинян и главный судья соревнований Антон Струнин.

Алексей Долматов подчеркнул важность подобных мероприятий для патриотического воспитания и поддержки семей участников СВО, "Шахматы — один из лучших видов спорта где, непосредственно, нужно проявить себя, мужество и свой ум", — подчеркнул он.

Алексей Дегтев, который регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарными миссиями, рассказал, насколько важно для бойцов умение отвлекаться от суровых будней.

"Раз в полтора месяца мы выезжаем к нашим ребятам. В этот раз главной задачей было поздравить их с 23 Февраля. Мы всегда стараемся привозить не только необходимое снаряжение, но и вещи для досуга: баяны, шахматы и шашки. Важно, что даже в тяжелейших условиях, особенно бытовых, бойцы находят время отвлечься — это очень важно для поддержания боевого духа", — поделился впечатлениями от поездки Алексей Дегтев, пожелав участникам турнира честной борьбы.

Соревнования прошли с большим интересом. Участникам предстояло преодолеть семь напряженных туров. По итогам интеллектуальных баталий победу одержал Артур Рудольф. Второе место занял Роман Тарасенко, а третьим стал Александр Крашенинников.

Победитель турнира Артур Рудольф не скрывал радости: "Очень рад, что принял здесь участие! Не ожидал, что займу лидирующее место, но ярко ощущаю вкус победы и горжусь тем, что мои усилия привели к такому результату. Благодарю за эту возможность!"

Все победители и призеры были награждены грамотами, сертификатами и памятными подарками.

Проект "Шахматы для СВОих" реализуется при участии партии "Единая Россия". Он направлен на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. Шахматы в данном контексте служат важным инструментом для социальной адаптации, реабилитации и интеллектуального досуга, помогая возвращению к мирной жизни. В приоритете — организация шахматных мероприятий, образовательных программ и регулярной клубной деятельности на базе Центров поддержки ветеранов СВО и реабилитационных учреждений.

