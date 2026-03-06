16+
Более 10 тыс. предложений поступило в программу ЕР со всей страны

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Такое количество инициатив было отправлено гражданами России всего за 1,5 недели, сбор продолжается.

Фото: er.ru

Жители всех регионов активно включились в работу над новой редакцией народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму. "Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив — от жителей от 25 до 45 лет", — акцентировал внимание секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

За 1,5 недели люди прислали более 10 тыс. предложений, работа продолжается. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке программы. Сбор инициатив продолжается на сайте естьрезультат.рф.

В Самарской области в рамках реализации прошлой народной программы благоустроены общественные пространства и дворовые территории. Проведена модернизация медицинских объектов. Заметны большие достижения в развитии транспортной инфраструктуры. Каждый житель региона может повлиять на то, какие вопросы станут основополагающими в новой народной программе ЕР, внеся свою инициативу.

Уже поступившие предложения касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов. "Они распределены в соответствии с вызовами, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы. Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России. 1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуации в стране, поддержкой семей с детьми. Еще по 1,4 тысячи касаются повышения производительности труда и преодоления культурно-ценностного вызова. И по вопросам формирования технологического лидерства России — 1,3 тысячи предложений", — пояснил Владимир Якушев.

Количество предложений из регионов растет ежедневно.

"Это подтверждает общественный запрос на участие в работе над главным программным документом "Единой России". Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны", — заключил Владимир Якушев.

