16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" отчиталась о строительстве и ремонте более 1300 медучреждений по стране "Выбор сильных": как борьба и патриотизм воспитывают чемпионов Роботы, ИИ и стартапы: в Самаре "Новые люди" обсудили сотрудничество инженеров и предпринимателей "Я в деле" в Самарской области: объявлены победители 8-го сезона образовательной программы партии "Новые люди" "Партийный десант" оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти

Партии Власть и политика

"Единая Россия" отчиталась о строительстве и ремонте более 1300 медучреждений по стране

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве 12 декабря прошло заседание Генсовета "Единой России". Совместно с сенаторами, депутатами Госдумы, представителями правительства РФ и главами регионов партийцы подвели итоги 2025-го и представили планы на 2026 год. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель ЕР Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сегодня партия находится на финальной стадии реализации народной программы.

Фото: er.ru

"Только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование ее мероприятий было увеличено на 174 миллиарда рублей", — поделился Медведев.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов: капремонтов школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда "Защитники Отечества".

Ключевые достижения по программе в текущем году представил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В рамках реализации документа в 2025-м отремонтировано и построено более 1300 медучреждений, в том числе амбулатории, поликлиники, ФАПы. Кроме того, удалось обновить 749 образовательных учреждений, а также возвести 60 новых школ и 54 детских сада.

"В 2026 году в бюджете на реализацию главного партийного документа выделено 5,9 триллиона рублей. Наша главнейшая задача, чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть", — обратился к коллегам Владимир Якушев.

Сегодня партия готовится представить отчет о результатах проделанной работы по народной программе. Параллельно запускаются площадки для сбора предложений в новую версию документа, с которым она отправится на выборы в Госдуму в 2026 году.

"Единая Россия" призывает сторонников и сограждан принять активное участие в формировании обновленной программы.

"Наши товарищи по партии и сторонники воюют на передовой. Возят гуманитарную помощь бойцам и жителям прифронтовой полосы. Помогают нашим воинам восстанавливаться и вернуться к мирной жизни. Поддерживают их семьи. Доверие и уважение, которое снискали наши Герои-защитники, помогает многим из них избраться депутатами. В рядах нашей партии они продолжают служить Родине. Мы убеждены: власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России", — говорится в обращении ЕР к гражданам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4