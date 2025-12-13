"Единая Россия" отчиталась о строительстве и ремонте более 1300 медучреждений по стране

В Москве 12 декабря прошло заседание Генсовета "Единой России". Совместно с сенаторами, депутатами Госдумы, представителями правительства РФ и главами регионов партийцы подвели итоги 2025-го и представили планы на 2026 год. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель ЕР Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сегодня партия находится на финальной стадии реализации народной программы.

"Только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование ее мероприятий было увеличено на 174 миллиарда рублей", — поделился Медведев.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов: капремонтов школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда "Защитники Отечества".

Ключевые достижения по программе в текущем году представил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В рамках реализации документа в 2025-м отремонтировано и построено более 1300 медучреждений, в том числе амбулатории, поликлиники, ФАПы. Кроме того, удалось обновить 749 образовательных учреждений, а также возвести 60 новых школ и 54 детских сада.

"В 2026 году в бюджете на реализацию главного партийного документа выделено 5,9 триллиона рублей. Наша главнейшая задача, чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть", — обратился к коллегам Владимир Якушев.

Сегодня партия готовится представить отчет о результатах проделанной работы по народной программе. Параллельно запускаются площадки для сбора предложений в новую версию документа, с которым она отправится на выборы в Госдуму в 2026 году.

"Единая Россия" призывает сторонников и сограждан принять активное участие в формировании обновленной программы.

"Наши товарищи по партии и сторонники воюют на передовой. Возят гуманитарную помощь бойцам и жителям прифронтовой полосы. Помогают нашим воинам восстанавливаться и вернуться к мирной жизни. Поддерживают их семьи. Доверие и уважение, которое снискали наши Герои-защитники, помогает многим из них избраться депутатами. В рядах нашей партии они продолжают служить Родине. Мы убеждены: власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России", — говорится в обращении ЕР к гражданам.