16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления работы "ЕР" в Год муниципального депутата В Самаре "Новые люди" провели фестиваль активного долголетия для старшего поколения В Самарской области продолжается сбор подарков для детей, находящихся на лечении Самарские молодогвардейцы доложили Дмитрию Медведеву о развитии БПЛА и гуманитарной помощи Донбассу "Выбор сильных": сила - в помощи фронту

Партии Власть и политика

Виктор Кузнецов: "Коробки храбрости" наполнены надеждой

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарскую детскую инфекционную больницу сегодня доставлен ценный груз — "Коробки храбрости", наполненные игрушками, красками, книгами и надеждой. Первые подарки всероссийской благотворительной акции вручил специалистам медучреждения депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, напомнив, что даже в больничной палате дети должны чувствовать тепло и заботу.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Единая Россия" всегда помогала детям, находящимся в сложных ситуациях, когда они болеют. Особенно там, где нет возможности встречаться, быть вместе с родителями, — отметил Виктор Алесандрович. — Когда человек понимает, что его любят, у него появляются стимулы для того, чтобы бороться с болезнью".

В этом году акция проходит уже в 13 раз. Ее цель — поддержать детей, проходящих сложное и порой болезненное лечение. В коробках собраны игрушки, карандаши, фломастеры, книги, раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры и наборы для творчества — все в заводской упаковке. Каждый такой подарок помогает ребенку найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой.

Инициативу оценили в медучреждении. Заместитель главного врача Наталья Кабанова уверена, что такие акции очень нужны.

"От лица администрации, от лица наших пациентов мы хотим выразить благодарность партии "Единой России" за такое внимание к нам. Подарки необходимы детям, игрушки необходимы детям как в повседневной жизни, так и в то время, когда они испытывают дискомфорт, стресс, борются с болезнью, переживают разлуку со своими близкими. Конечно же, они будут их успокаивать, поднимать настроение. И я надеюсь, что будут способствовать скорейшему выздоровлению", — сказала она.

Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии. Здесь лечатся дети и подростки с капельными инфекциями, острыми нейроинфекциями, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.

Новый корпус больницы, о котором мечтали много лет, был построен при поддержке региона и федерального центра. Из бюджета области выделили более 700 млн руб., а внесение объекта в Народную программу партии позволило привлечь из федерального бюджета еще более 640 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4