Виктор Кузнецов: "Коробки храбрости" наполнены надеждой

В Самарскую детскую инфекционную больницу сегодня доставлен ценный груз — "Коробки храбрости", наполненные игрушками, красками, книгами и надеждой. Первые подарки всероссийской благотворительной акции вручил специалистам медучреждения депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, напомнив, что даже в больничной палате дети должны чувствовать тепло и заботу.

"Единая Россия" всегда помогала детям, находящимся в сложных ситуациях, когда они болеют. Особенно там, где нет возможности встречаться, быть вместе с родителями, — отметил Виктор Алесандрович. — Когда человек понимает, что его любят, у него появляются стимулы для того, чтобы бороться с болезнью".

В этом году акция проходит уже в 13 раз. Ее цель — поддержать детей, проходящих сложное и порой болезненное лечение. В коробках собраны игрушки, карандаши, фломастеры, книги, раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры и наборы для творчества — все в заводской упаковке. Каждый такой подарок помогает ребенку найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой.

Инициативу оценили в медучреждении. Заместитель главного врача Наталья Кабанова уверена, что такие акции очень нужны.

"От лица администрации, от лица наших пациентов мы хотим выразить благодарность партии "Единой России" за такое внимание к нам. Подарки необходимы детям, игрушки необходимы детям как в повседневной жизни, так и в то время, когда они испытывают дискомфорт, стресс, борются с болезнью, переживают разлуку со своими близкими. Конечно же, они будут их успокаивать, поднимать настроение. И я надеюсь, что будут способствовать скорейшему выздоровлению", — сказала она.

Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии. Здесь лечатся дети и подростки с капельными инфекциями, острыми нейроинфекциями, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.

Новый корпус больницы, о котором мечтали много лет, был построен при поддержке региона и федерального центра. Из бюджета области выделили более 700 млн руб., а внесение объекта в Народную программу партии позволило привлечь из федерального бюджета еще более 640 млн рублей.