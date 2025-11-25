16+
Работу самарской команды партпроекта "Выбор сильных" признали на федеральном уровне

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Всероссийском форуме партийного проекта "Выбор сильных", который прошел в Москве, отметили успешный опыт реализации проекта в Самарской области. Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Форум собрал представителей всех регионов России — чемпионов мира и Олимпийских игр, тренеров, руководителей федераций, активистов и партийных координаторов. Здесь царила атмосфера настоящего единства: коллеги делились опытом, обсуждали новые идеи, рассказывали о проектах, которые уже принесли результат.

Особое внимание уделили конкретным примерам того, как "Выбор сильных" помогает молодежи и ветеранам спорта по всей стране. Участники познакомились с кейсовыми решениями, которые можно воплощать в любых регионах, от сельских поселений до крупных городов. В фокусе дискуссий оказались адаптивный спорт, развитие единоборств и организация спортивных мероприятий для участников СВО и их семей.

Выступая на пленарной сессии, Владимир Якушев отметил, что предложения спортивного сообщества войдут в новую редакцию Народной программы "Единой России", с которой партия пойдет на выборы в 2026 году. Он подчеркнул, что проект "Выбор сильных" стал одной из самых ярких и успешных инициатив партии последних лет, а сам форум — живой пример того, как идея массового спорта объединяет страну.

Александр Живайкин отметил: "Форум стал местом, где видно, как спорт объединяет. Мы услышали десятки конкретных историй, которые можно применять в разных уголках страны. И, конечно, особенно приятно, что работу самарской команды отметили на федеральном уровне. Получить благодарность лично от Владимира Якушева — большая честь и серьезная мотивация продолжать двигаться дальше".

Самарская область вошла в число регионов, где проект "Выбор сильных" развивается наиболее динамично: открываются новые секции и спортивные клубы, проводятся турниры по самбо и дзюдо, создаются условия для занятий единоборствами в сельских территориях. Этот опыт был признан ярким, содержательным и значимым примером для других регионов страны.

