В регионе ожидается сильный туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

23 ноября местами по области ожидается туман при видимости 500 м и менее, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.