"Единая Россия" укрепляет женское лидерство через партийный проект

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках партпроекта в Москве в третий раз прошел форум "Женщины, создающие будущее". Мероприятие призвано поддерживать россиянок, раскрыть их потенциал и вовлечь в законотворческую деятельность и предпринимательство. Участниками стали более 700 человек - председатели региональных общественных советов, координаторы и активистки, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Фото: er.ru

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил значение женских клубов, созданных в рамках "Женского движения Единой России". Они вносят важный вклад в поддержку бойцов СВО и их семей, а также поднимают значимые для страны вопросы.

"Обостренное чувство справедливости создает для всего женского корпуса "Единой России" уникальные возможности. Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зову сердца. Мне кажется, в этом ценность присутствия женщин в активе нашей общероссийской партии", - сказал Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев обозначил главные задачи актива "Женского движения". Среди ключевых - подготовка к выборам 2026 года и участие в формировании новой версии Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в следующем году. Якушев поручил провести фокус-группы, чтобы в обновленный документ вошли инициативы, отвечающие запросам граждан.

"Ваше мнение и активность - это принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались необходимые сегодня решения. Женщины во многих сферах знают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем. Наша с вами цель - превратить "Женское движение Единой России" в инфраструктуру поддержки женских инициатив", - подчеркнул Владимир Якушев.

