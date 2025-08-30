В Самарской области к новому учебному году по программе ЕР и Минпросвещения модернизировали четыре школы

"Единая Россия" и Минпросвещения РФ подвели предварительные итоги реализации программы модернизации объектов образования в преддверии старта нового учебного года. При поддержке партии с 2022 года в регионах капитально отремонтировали 5 602 здания школ, досрочно было исполнено поручение президента Владимира Путина о строительстве 1300 новых объектов.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев также отметил высокие темпы проведения ремонтных работ в 2025 году. Планом предусмотрено обновление 580 школ в этом году. На многих объектах модернизацию завершили до 1 сентября.

"В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов", — считает Владимир Якушев.

Помимо школ в 2025 году будут капитально отремонтированы 143 детских сада и 78 учреждений среднего профессионального образования. Эти объекты включили в программу по поручению Владимира Путина.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах по строительству образовательной инфраструктуры до 2030 года. За шесть лет в регионах возведут 150 общеобразовательных и 12 передовых школ, 100 детских садов.

"Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году", — уточнил министр.

В Самарской области по президентской программе к 1 сентября обновили четыре школы в Тольятти, Сызрани и Самаре.

"Но на этом мы не останавливаемся. В планах — системная работа не только со школами, но и с детскими садами и колледжами, — сообщила координатор партпроекта "Новая школа" в Самарской области Светлана Ильина. — Важно, что общественный контроль остается нашим главным инструментом. До начала нового учебного года проверены образовательные учреждения, к приемке объектов активно привлекались родители и педагоги".

Приемку школ проводят комиссии, сформированные из депутатов партии, родителей и педагогов. "Единая Россия" отслеживает качество реализации программы на всех этапах — от проекта до ввода в эксплуатацию.