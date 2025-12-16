Разрыв 5 млрд рублей: собранных с самарцев денег не хватает на капремонт домов

Фонд капитального ремонта (ФКР) Самарской области не обладает достаточным количеством средств на исполнение программы. Эту проблему обсудили в вторник, 16 декабря, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Сколько домов привели в порядок

Как сообщила врио генерального директора ФКР Анна Чижикова, сейчас в программу капремонта входят 17 191 многоквартирный дом (МКД). Жители 81,7% из них перечисляют взносы в фонд, остальные самостоятельно формируют спецсчета.

"За 11 лет функционирования региональной программы на территории Самарской области отремонтировано 7281 дом, что позволило улучшить условия проживания 836 тысяч человек. Стоимость работ составила более 45 млрд рублей", — отметила Анна Чижикова.

На 2025 год был запланирован капремонт 2444 домов (с учетом обязательств прошлых лет) на сумму 7,9 млрд рублей. Однако на сегодняшний день заключены договоры на выполнение работ в 1835 МКД на сумму 9,4 млрд рублей.

"Стоимость выросла в связи с уточнением технических характеристик, — пояснила врио главы ФКР. — На текущий момент уже выполнен капремонт 1027 МКД на сумму 5 млрд рублей. Продолжается приемка работ на остальных объектов".

По словам Анны Чижиковой, к концу года планируется завершить капремонт 1360 домов. Работы по остальным МКД, по которым заключены договора с подрядчиками, продолжатся в 2026 году.

Сколько денег у ФКР

Деньги на проведение капремонта домов ФКР собирает с жителей. С начала действия программы организация выставила населению региона счета на сумму 41 млрд рублей. Собираемость платежей составила 95,5%, то есть 39 млрд рублей.

"В принципе, собираемость достаточно неплохая, на высоком уровне. За 11 месяцев 2025 года жители перечислили в фонд 4,1 млрд рублей. К концу года показатель прогнозируется на уровне 4,3 млрд рублей", — отметила глава ФКР.

При этом фонд получает субсидии из регионального бюджета. В 2025 году сумма составила 2,19 млрд рублей.

"Средства выделяются на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реставрации объектов культурного наследия, капремонт домов, в которых техническое состоянии строительных конструкций оценивается как недопустимое либо аварийное, компенсацию в связи с переходом домов из фонда на формирование спецсчетов. Еще 1,3 млрд рублей были выделены на замену лифтов", — пояснила Анна Чижикова.

Конечно, разница между доходами и планируемыми расходами вызвала у депутатов вопросы. Главный из них заключается в том, сможет ли ФКР расплатиться с подрядчиками. Пояснения по этому поводу дал врио председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов:

"Действительно существующего объема начислений не хватает для полного выполнения обязательств по программе капитального ремонта домов. Но эта ситуация возникла не сегодня. Недостаток средств в фонде имел место быть последние 5-6 лет. Но организационно-правовая форма ФКР позволяет ему законтрактовать обязательств больше, чем на сегодняшний день он имеет, — условно говоря, работать в кредит. И действительно, этом может привести к образованию задолженности, если фонд примет выполненную работу на сумму, превышающую объем поступлений от граждан. В этом случае потребуется выделение дополнительной субсидии из областного бюджета. Но деньги пойдут на погашение задолженности за уже выполненные работы, за дома, в которых будет улучшено качество жизни наших граждан. То есть глобальной финансовой дыры в фонде капремонта, конечно, возникнуть не может и не должно".

По словам Михаила Смирнова, пока подобных ситуаций в ФКР не возникало. Чтобы подправить финансовое положение организации, принято решение об увеличении взносов на капремонт с 1 января 2026 года. Для жителей домов высотой до 5 этажей тариф составит 11,93 рубля за 1 кв. метр, а домов в шесть этажей и выше — 13,73 рубля за 1 кв. метр. Действующие расценки — 8,63 рубля и 9,93 рубля соответственно.

"Также с 1 января 2026 года планируется изменить расценки на выполнение работ подрядным организациями, которые тоже длительное время не пересматривались, были занижены и ограничивали участие подрядчиков в конкурсах", — добавил врио главы правительства.

За счет этих мер областные власти рассчитывают оптимизировать работу фонда и сократить отставание по исполнению региональной программы, которое было накоплено за последние годы.

Хватит ли индексации тарифов?

Однако во время дискуссии некоторые депутаты выразили сомнение в том, достаточно ли заявленной индексации для решения проблем фонда. Ведь экономически обоснованный тариф, по признанию ФКР, оценивается примерно в 30 рублей за 1 кв. метр. Согласно расчетам ООО "Центр по ценообразованию в строительстве", необходимый размер — 15 рублей.

"Давайте посмотрим правде в глаза. Если мы даже не приближаемся к экономически обоснованному тарифу, то ситуация будет всё ухудшаться и ухудшаться", — высказал мнение депутат Дмитрий Литвинов.

Еще одной проблемой назвали вывод МКД из "общего котла", когда жители забирают собранные ими средства из фонда и формируют спецсчета, чтобы самостоятельно вести работу по организации капитального ремонта своих домов. Хотя от некоторых депутатов звучали предложения по популяризации такого формата.

Глава ФКР на это ответила, что фонду такой подход невыгоден, но так или иначе, окончательное решение принимают жители. Однако в год организация теряет из-за этого примерно по 1 млрд рублей.