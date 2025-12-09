Производитель строительной химии завершил пилотный проект по росту производительности

Внедрение лучших практик в рамках федпроекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" позволило предприятию сократить издержки и повысить эффективность ключевого потока.

ООО "Сакрет Руссланд" (Новокуйбышевск) — производитель лакокрасочных материалов. Фокусом проекта стал поток "Производство строительной химии", который приносит почти 40% выручки компании.

Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности — один из ключевых факторов технологического суверенитета и импортозамещения. Оптимизация процессов, сокращение издержек и рост выпуска качественной продукции на существующих мощностях напрямую способствуют замещению иностранных материалов на рынке строительной химии, который имеет критическое значение для строительной отрасли.

Реализация проекта длилась несколько месяцев. Основными решениями, внедренными в ходе проекта, стали:

— сортировка, организация порядка и чистота на рабочих местах, складах сырья и готовой продукции (5С), которые позволили исключить лишние перемещения и сократить время поиска;

— стандартизация операций (СОП) для мастеров, операторов и лаборантов минимизировала колебания в процессе;

— оптимизация логистики за счет максимального приближения к производственной линии сырья и тары исключила излишние перемещения.

В результате на эталонном участке "Набор и взвешивание компонентов, производство и фасовка строительной химии" время протекания процесса (ВПП) сократилось на 41 минуту (с 348 до 307 мин), выработка увеличилась на 13,5% — с 36,4 до 41,3 кг готовой продукции на человека в час, незавершенное производство (запасы в потоке) снизилось на 15,7%.

"Участие в проекте дало нам системный подход и экспертизу для глубокого анализа процессов, — прокомментировал директор предприятия Руслан Сафаров. — Мы пересмотрели логистику внутри цеха, стандартизировали ключевые операции и создали четкие регламенты действий. Это прямой вклад в нашу конкурентоспособность и способность гибко реагировать на запросы рынка, в том числе в рамках задач импортозамещения".

"Бережливые технологии повышают эффективность реального сектора экономики, — отметил Денис Гурков, министр промышленности Самарской области. — Самарская область активно вовлекает предприятия в федпроект и уже перевыполнила план 2025 года по количеству участников. Важно, что положительный опыт пилотных проектов компании тиражируют на другие ключевые продуктовые потоки, что в конечном итоге укрепляет экономику региона".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал стратегическую важность федпроекта "Производительность труда" для развития региона, поручая тиражировать успешные практики. Успехи самарских предприятий внесли вклад в общий результат региона: по итогам 2024 г. Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации федерального проекта "Производительность труда". Экономический эффект от реализованных мероприятий федпроекта составил 2,8 млрд рублей.

Пилотный проект на "Сакрет Руссланд" стал частью масштабной работы в регионе. Всего в Самарской области в 2025 г. завершено 16 проектов по бережливому производству, еще восемь находятся в работе. Предприятия, заинтересованные в участии в проекте, могут получить информацию на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.