Экономическая политика Экономика и бизнес

Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе "Создай НАШЕ"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Это совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива".

В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 млн руб. на реализацию и развитие своих бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, теперь участвовать в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет).

"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели - они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача - поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. Приглашаем молодежь региона участвовать в конкурсе "Создай Наше" и достойно представлять свой проект и Самарскую область", - подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсе 2025 г. Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив - сразу три молодых предпринимателя из Самарской области стали победителями конкурса.
Это Тимофей Баушин с проектом по развитию установок очистки автомобильных деталей, основатель детской столярной мастерской "Столярник" Иван Балабай и Никита Струц, представивший стартап - облачный сервис с искусственным интеллектом, автоматизирующий ресепшен отеля.

Стать участниками конкурса "Создай НАШЕ" можно по одному из двух направлений: "Молодежь без бизнеса" или "Бизнес до трех лет". После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" в Москве.

Заявочный этап конкурса "Создай НАШЕ" продлится до 10 марта. Через неделю после его завершения участники приступят к обучению на МСП.РФ. На всех стадиях конкурсантов будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого.

Вместе с грантами авторы 100 проектов получат возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП.

"В рамках конкурса мы проходим с ними шаг за шагом весь путь, от подачи заявки до акселерации. Такой подход дает свои результаты: у победителей прошлых лет занятость выросла в 2,8 раза, а доход - в 5,4 раза, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - И в целом мы видим рост интереса молодежи к предпринимательской деятельности. По итогам 2025 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 12% и сегодня уже превышает 295 тысяч".

Поддержку молодые и начинающие предприниматели могут также получить в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Такие центры работают в каждом городском округе по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Перечень всех мер поддержки также размещен на едином портале mybiz63.ru.

