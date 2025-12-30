Продвижение без хаоса: как предпринимателям выстраивать маркетинг по методикам топ-компаний

Бизнес в 2025 году все чаще сталкивается с жесткой конкуренцией, ростом стоимости привлечения клиентов и усталостью аудитории от рекламного шума. В этих условиях особенно важно не просто "делать маркетинг", а выстраивать его как систему — с понятной стратегией, измеримыми целями и проверенными инструментами.

Именно об этом шел разговор на семинаре "Инструменты продвижения бизнеса, проверенные топ-компаниями", организованном StartupSamara. Спикером выступила Татьяна Март — предприниматель и стратег, консультант digital-агентств и онлайн-школ, автор курсов по маркетингу и позиционированию.

Участники семинара узнали, чем отличается бизнес с продуманной системой продвижения от бизнеса "на интуиции", какие блоки включает в себя эффективная маркетинговая стратегия и какие инструменты используют ведущие компании для роста. Особый акцент был сделан на том, как выстроить маркетинг "на 100%" — чтобы он работал не в теории, а в практике небольшого бизнеса.

Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.

Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.