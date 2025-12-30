Продвижение без хаоса: как предпринимателям выстраивать маркетинг по методикам топ-компаний

Бизнес в 2025 году все чаще сталкивается с жесткой конкуренцией, ростом стоимости привлечения клиентов и усталостью аудитории от рекламного шума. В этих условиях особенно важно не просто "делать маркетинг", а выстраивать его как систему — с понятной стратегией, измеримыми целями и проверенными инструментами.
Именно об этом шел разговор на семинаре "Инструменты продвижения бизнеса, проверенные топ-компаниями", организованном StartupSamara. Спикером выступила Татьяна Март — предприниматель и стратег, консультант digital-агентств и онлайн-школ, автор курсов по маркетингу и позиционированию.
Участники семинара узнали, чем отличается бизнес с продуманной системой продвижения от бизнеса "на интуиции", какие блоки включает в себя эффективная маркетинговая стратегия и какие инструменты используют ведущие компании для роста. Особый акцент был сделан на том, как выстроить маркетинг "на 100%" — чтобы он работал не в теории, а в практике небольшого бизнеса.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает