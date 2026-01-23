Новым резидентам "Жигулевской долины" рассказали о возможностях технопарка

В технопарке "Жигулевская долина" состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, участники которого узнают о возможностях нового статуса.

В конце 2025 г. состоялся экспертный совет технопарка во главе с врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком. По его результатам девять проектов получили статус резидента "Жигулевской долины".

Обращаясь к участникам Клуба резидентов, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко отметил: "Мы рады приветствовать новых участников в экосистеме инноваций, которая поддерживает высокотехнологические стартапы. Наша миссия — помочь вашим идеям получить признание. Надеемся, вам будет комфортно в периметре технопарка, а наша поддержка приведет ваши проекты к успеху".

Возможности для сотрудников и гостей технопарка презентовали представители технопарка и сервисных партнеров.

Клуб резидентов — это обмен опытом и знаниями, во время которого коллеги-резиденты делятся своими наработками и возможностями с технологическими предпринимателями, только начинающими путь.

Новые резиденты и компании, которые уже давно развиваются при поддержке технопарка, представили свои проекты по следующим тематическим направлениям: космические технологии и транспортные системы; информационные и телекоммуникационные технологии; химия и разработка новых материалов; биотехнологии и медицина; энергоэффективность и энергосбережение.

Сергей Корженовский, генеральный директор ООО "Би Эко Систем асинхронные мотор–колеса" (проект "Разработка энергоэффективного многороторного электродвигателя со встроенным силовым модулем инвертора и оптическим управлением"): "Мы стали резидентами технопарка, в первую очередь, для поиска инвесторов, потому что нашему проекту необходима финансовая поддержка. Во-вторых, у нас есть потребность в точных и объективных маркетинговых исследованиях, которые позволят верно позиционировать продукт. Третий момент, который я хочу выделить, — это патентные услуги, которые актуальны для нашего проекта. И, конечно, статус резидента открывает доступ к эффективному взаимодействию с другими компаниями-резидентами "Жигулевской долины". Среди них есть профессионалы именно по тем направлениям, которые требуются для развития нашего проекта. Сегодня на Клубе резидентов мы уже наладили новые контакты".

Геннадий Никифоров, генеральный директор компании "ТЕХНОБАЗИС" (проект "Авиационный поршневой ДВС с повышенной удельной мощностью, обеспеченной высокой долей магниевых сплавов в конструкции"): "Команда нашего проекта занимается созданием нового двигателя с использованием новых технологий. Я не для красного словца называю технопарк "Жигулевская долина" местом силы. В течение последних пяти лет мне удалось уже реализовать несколько проектов с участием компаний-резидентов. В технопарке созданы возможности для эффективной коллаборации между резидентами, работает экосистема поддержки. Здесь люди работают не за страх, а за совесть. Для реализации проекта нужны инвестиции, индустриальные партнеры. И в технопарке, я уверен, мы сумеем все это получить".

Развитие технологических проектов в регионе — одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. Для резидентов "Жигулевской долины" открывается доступ к инфраструктуре технопарка и мерам поддержки. Это размещение в полностью оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в конгресс-центре технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; персональный проектный менеджер, который помогает комфортно решать возникающие вопросы.

"Жигулевская долина" является региональным оператором Фонда "Сколково", региональный партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Эффективно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнерами помогает сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" можно обращаться по единому номеру технопарка 8 (8482) 93-00-93.