Власти увеличат среднюю стоимость жилья в Самаре

Мэрия Самары опубликовала проект постановления об утверждении средней стоимости 1 кв. метра жилья на 2026 год. Согласно документу, она составит 131 730 рублей. Для сравнения, показатель 2025 года был 120 442 рублей.
"Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений, многодетным семьям (имеющим пять и более детей) на приобретения жилья, а также для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", — указано в проекте постановления.
Цифра соотносится с той, что региональное правительство утвердило для Самары на 2026 год. Посмотрите расценки по другим муниципалитетам.
При этом Сбербанк фиксирует среднюю цену 137 тысяч рублей за 1 кв. метр в Самаре. Выше только в Сызрани — 150-180 тысяч рублей за 1 кв. метр, что по оценке минстроя, нестандартно для регионального рынка недвижимости.
