Власти увеличат среднюю стоимость жилья в Самаре

Мэрия Самары опубликовала проект постановления об утверждении средней стоимости 1 кв. метра жилья на 2026 год. Согласно документу, она составит 131 730 рублей. Для сравнения, показатель 2025 года был 120 442 рублей.

"Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре В четверг, 23 октября, в Общественной палате (ОП) Самарской области обсудили ситуацию в строительной отрасли региона. Одним из вопросов стала стоимость жилья.

"Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений, многодетным семьям (имеющим пять и более детей) на приобретения жилья, а также для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", — указано в проекте постановления.

Цифра соотносится с той, что региональное правительство утвердило для Самары на 2026 год. Посмотрите расценки по другим муниципалитетам.

При этом Сбербанк фиксирует среднюю цену 137 тысяч рублей за 1 кв. метр в Самаре. Выше только в Сызрани — 150-180 тысяч рублей за 1 кв. метр, что по оценке минстроя, нестандартно для регионального рынка недвижимости.