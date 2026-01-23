Сызрань опередила Самару по стоимости жилья: цифры

Цена одного квадратного метра жилья в Самарской области, по данным Росстата, фиксируется на уровне 130 тысяч рублей. Об этом врио главы минстроя Александр Фомин сообщил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию отрасли, с участием руководителей строительных компаний.

"Сбербанк фиксирует среднюю цену 137 тысяч рублей за 1 кв. метр в Самаре. Но самое удивительное — оказалось, что средняя цена по Сызрани составляет 150-180 тысяч рублей за 1 кв. метр. Поэтому, коллеги, обратите внимание на этот город", — обратился к застройщикам врио министра.

Среди преимуществ Сызрани Александр Фомин назвал соседство с Ульяновском и Пензой, а также большое количество площадок под застройку, потребность в новом жилье и наличие инженерных коммуникаций.