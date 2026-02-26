16+
Рассказывает "КонсультантПлюс": можно ли принудить подрядчика к исполнению договора?

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Предприниматель решил приобрести здание. Нашел подходящее. Всё ему понравилось, но в здании требовался основательный ремонт. ИП договорился с продавцом, что здание все-таки покупает, но продавец должен организовать ремонт.

Стороны заключили договор и составили смету ремонтно-отделочных работ, согласовали сантехнику, мебель, двери, освещение и т. д. Предприниматель заплатил за это удовольствие 16 млн рублей и приготовился ждать. Максимум до 20 месяцев согласно договору. К слову, последний предусматривал, что покупатель принимает помещение после завершения всех необходимых работ путем подписания акта приема. И вот, по истечении чуть больше 20 месяцев, продавец пригласил Предпринимателя осматривать и покупать помещение, мол, все готово. ИП приехал, взяв с собой эксперта. Эксперт все осмотрел и сказал, что работы тут еще вагон и маленькая тележка. Рановато говорить о готовности объекта.

Несмотря на эти обстоятельства, Предприниматель почему-то подписал акт приема, правда, с указанием, что такие-то условия договора в части ремонтных работ не исполнены. Ну и, чтобы поторопить продавца, ИП обратился в суд с иском о понуждении оного к завершению ремонтных работ до определенного числа. Предприниматель еще заявлял неустойку в 60 млн рублей, но от широты душевной о ней передумал впоследствии.

Суд сразу понял, что имеет дело со смешанным договором с элементами "купли-продажи" и "подряда".

Так вот, согласно ст. 715 ГК РФ если подрядчик делает свою работу медленно, то можно отказаться от договора и требовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы видно, что подрядчик "косячит", то заказчик может дать ему разумное время для устранения недостатков. Ну, а если недостатки не будут исправлены, то тут можно опять же отказаться от договора, либо попросить кого-то исправить эти самые недостатки, и требовать возмещения убытков с подрядчика. А вот требовать от подрядчика исполнения договорных обязательств в натуре не предусмотрено нормами ГК РФ и условиями договора.

Эффективными способами защиты прав кредитора в нетоварных и не денежных обязательствах является разрешение исполнения за счет должника самим кредитором либо третьим лицом, взыскание убытков, расторжение контракта, взыскание штрафных санкций. Исключение составляют случаи незаменимости должника в обязательстве. Но ИП, заявляя требование о понуждении к исполнению обязательств по договору, не доказал, что подрядные работы могут быть выполнены исключительно этим подрядчиком. Таким образом, суд в удовлетворении иска отказал, потому что Предприниматель выбрал не предусмотренный законом способ защиты своих нарушенных прав.

Требовать от подрядчика исполнения договорных обязательств в натуре не предусмотрено нормами ГК РФ. Можно расторгнуть договор, взыскав убытки, доделать работы самому, взыскав убытки, привлечь другого исполнителя, взыскав убытки. Либо смиренно ждать.

