"Логика молока" инвестирует в "Самаралакто" 2,7 млрд рублей

Компания "Логика молока" (экс Danone) направит более 2,7 миллиарда рублей на модернизацию и расширение производственного комплекса "Самаралакто". Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов.

Реализация проекта станет частью масштабной стратегии компании до 2030 года, которая синхронизирована с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ключевым направлением инвестиций станет строительство нового цеха по производству напитков на растительной основе под брендом Planto. Проектная мощность участка составит порядка 17 тыс. тонн продукции в год. Это позволит компании укрепить позиции в быстрорастущем сегменте здорового питания и растительных альтернатив, что соответствует целям нацпроекта по развитию предпринимательства и расширению предложения отечественных товаров.

Директор "Самаралакто": "Линию растительных напитков введем в конце 2026 года" Егор Бажал - директор молочного комбината "Самаралакто", входящего в АО "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). В интервью Волга Ньюс он рассказал о том, как предприятие работает после ухода Danone из России, о строительстве новой производственной линии растительных напитков и о трендах на молочном рынке.

Помимо запуска нового направления, запланирована глубокая модернизация действующих линий и расширение ассортимента традиционной молочной продукции, выпускаемой на самарской площадке. Средства пойдут на обновление технической базы и увеличение объемов переработки сырья, что будет способствовать росту производительности труда.

В конце 2025 г. компания завершила ребрендинг, сменив название на "Логику молока", что символизирует полную локализацию бизнеса и его независимый статус на российском рынке.

В апреле прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством компании "Логика молока": генеральным директором Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым. Стороны обсудили развитие предприятия в Самарской области и реализацию крупных инвестиционных проектов.

"Инвестиции компании в развитие самарской площадки — это не только создание новых высокотехнологичных рабочих мест и увеличение налоговых отчислений, но и укрепление продовольственной безопасности губернии. Планы по созданию производства растительных напитков отвечает современным трендам здорового питания и расширяет экспортный потенциал нашего региона. Со своей стороны мы готовы всесторонне поддерживать инвесторов в их развитии на территории региона", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект в Самаре является частью глобальной инвестиционной программы компании до 2030 года, общий бюджет которой оценивается в 100 млрд рублей. Программа включает не только модернизацию заводов, но и расширение сырьевой базы (фермерской сети), цифровизацию производств и развитие социальных инициатив.

"Логика молока" активно развивает экспортное направление: сегодня продукция компании поставляется в 12 стран мира, включая Китай, Монголию и государства Персидского залива. Расширение мощностей в Самаре позволит нарастить объемы поставок за рубеж.