В Самарской области заработала новая молочная ферма

Новая товарно-молочная ферма начала работу в с. Старое Афонькино Шенталинского района. Проект реализован главой фермерского хозяйства Валерием Ефимовым при поддержке государства. Размер гранта на развитие семейной фермы составил 24,2 млн руб., а общий объем инвестиций — 30,2 млн рублей.

На выделенные средства построено здание фермы, рассчитанное на содержание 100 голов крупного рогатого скота. Кроме того, закуплено современное оборудование для доения, первичной переработки и охлаждения молока. Внедрение новых технологий позволит существенно сократить долю ручного труда.

"Этот проект — пример того, как упорство, трудолюбие и действенная поддержка со стороны государства дают реальные плоды", — подчеркнул в своем канале в мессенджере MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Областные и муниципальные власти помогли с выделением земельного участка и подведением коммуникаций. После рабочей поездки губернатора Вячеслава Федорищева в Шенталинский район рядом с хозяйством была построена новая подстанция и проложены электролинии. "Обратились с просьбой к главе региона оказать содействие в оперативном решении вопроса с сетевой компанией. Когда подключился Вячеслав Андреевич, все было сделано. Это была самая существенная помощь", — рассказал руководитель районного управления сельского хозяйства Василий Яковлев.

На всех этапах реализации проекта, начиная с разработки бизнес-плана и подготовки заявки на конкурс, было обеспечено содействие со стороны Центра компетенций на базе "Самара — АРИС". Ранее фермер прошел обучение в этом учреждении по программам "Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм" и "Проектирование агробизнеса начинающего фермера".

На старте деятельности в хозяйстве Валерия Ефимова было 26 коров. В прошлом году поголовье выросло до 45 животных. За 2025 г. они дали более 240 тонн молока. Средняя продуктивность составила 5858 кг на одну корову.

Сегодняшний на ферме содержится уже 109 голов скота, почти половина из которых — коровы молочного направления. Благодаря новому зданию планируется выйти на проектную мощность по поголовью и значительно увеличить объемы производства, что будет вносить прямой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Реализация проекта также позволила создать три новых рабочих места.

"Когда я начинал, у меня было всего несколько коров и старый трактор. Сегодня у нас — современная ферма, стабильные надои и планы на развитие. Государственная поддержка дала нам не просто деньги — она дала уверенность, что мы на правильном пути", — говорит Валерий Ефимов.

С 2026 г. грантовая поддержка фермеров в России получает новое развитие в рамках обновленного федерального проекта "Развитие малого агробизнеса". Среди новых мер — гранты на создание малых сельских пекарен, компенсация до 60% затрат на газопоршневые установки для энергообеспечения, а также поддержка агроагрегаторов, закупающих продукцию у фермеров.

Всего для аграриев Самарской области доступны 48 мер поддержки. В этом году на эти цели будет направлено более 3,5 млрд руб., в том числе 2,2 млрд руб. из областного бюджета и 1,3 млрд руб. из федерального.

"Вячеслав Андреевич Федорищев неоднократно отмечал, что такие проекты, как семейная ферма Ефимова, — это не только экономический, но и социальный результат: они укрепляют сельские территории, создают рабочие места, привлекают молодежь и повышают престиж аграрных профессий. Регион продолжает поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы труд на земле оставался надежной основой благополучия жителей Самарской области", — сказал врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.