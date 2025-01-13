Племенной завод "Дружба" выходит на новый этап развития

Компания ведет переговоры с федеральными торговыми сетями о продаже своей продукции под брендом "Молоко из Орловки". Кроме того, планируется строительство современной фермы. Подробности "Волга Ньюс" рассказал заместитель генерального директора ООО "Племенной завод "Дружба" Федор Анисимов.

Эффективный контроль качества

ООО "Племенной завод "Дружба" создано на базе совхоза имени Вячеслава Молотова, основанного в Кошкинском районе еще в 1928 году. Хозяйство входит в состав Группы компаний "Терра Нова". Это крупный агропромышленный холдинг страны, который занимается производством и оптовой реализацией сырого молока, растениеводством (выращиванием и заготовкой зерновых и кормовых культур), выращиванием и продажей племенного скота, производством фермерской молочной продукции. Среди партнеров холдинга — компании Health& Nutrition (бывший "Данон Россия"), ГК "Велком" (ранее Valio), ГК "Галактика", "Вимм-Билль-Дан" и др.

"Такая диверсификация бизнеса — залог экономически устойчивой работы "Дружбы" даже в сложные для экономики и сферы АПК периоды. Наше хозяйство — предприятие полного цикла сельскохозяйственного производства: от выращивания кормов и разведения племенных животных до производства молока и выпуска молочной продукции под собственным брендом "Молоко из Орловки". Благодаря этому обеспечивается эффективный контроль за качеством выполняемых работ и производимой продукции на всех этапах производственного цикла", — отметил Федор Анисимов.

Предприятие играет существенную роль и в экономике, и в социальной сфере Самарской области. Для Кошкинского района оно фактически является градообразующим. На долю хозяйства приходится четвертая часть молока, которое производится в районе, и пятая часть валового производства зерна. Здесь трудятся около 500 жителей села Орловки и Самарской области. Причем есть целые семейные династии.

В 2020 г. на конкурсе "Достояние губернии", который проводится при поддержке правительства Самарской области, племзавод был признан лучшим предприятием агропромышленного комплекса региона.

"Молоко из Орловки" продвигают в гипермаркеты

Сегодня основное направление деятельности "Дружбы" — производство сырого молока коров гольштинизированной породы. Поголовье составляет более 1800 животных. Почти 1000 из них — это фуражные коровы. Каждая в среднем дает в год 9,3 тонны молока при жирности 3,6% и содержании белка 3,1%.

Значительная часть молока с ферм "Дружбы" — около 600 тонн ежемесячно — перерабатывается на собственном маслосырзаводе "Орловский". Предприятие выпускает более 30 видов продукции под маркой "Молоко из Орловки". Это молоко, сливки, сливочное масло, йогурты, сметана, творог, кефир, ряженка, простокваша, плавленые сыры, мягкие итальянские сыры — моцарелла, буррата, страчателла, рикотта, кавказский сыр.

"Наша продукция пользуется устойчивым спросом, так как является натуральной. В ней нет сухого молока, ГМО, красителей и консервантов. Особенно в ассортименте выделяются мягкие итальянские сыры — моцарелла, буррата, страчателла, рикотта. Их рецептуру и технологию производства разработал и контролирует итальянский специалист Фабио Калдера", — рассказал замглавы "Дружбы".

В 2024 г. перерабатывающее молочное производство было выделено в отдельное юрлицо — ООО "Маслосырзавод Орловский", что стало логичным продолжением развития хозяйства.

"Это решение связано с увеличением объемов производства и продаж как сырого молока, так и молочной продукции. Требуется выстраивание более эффективной системы управления. К тому же длительность производственных циклов при выращивании животных, кормов, производстве молока и при выпуске, реализации молочной продукции существенно различаются. Разделение деятельности на два юрлица делает все процессы прозрачными и более эффективными. Управление при этом упрощается", — объяснил Федор Анисимов.

Реструктуризация уже дает результаты. Вероятно, уже в скором времени продукты под брендом "Молоко из Орловки" можно будет увидеть на полках супермаркетов. Сейчас предприятие ведет переговоры с крупными федеральными сетями. Также продолжается работа по расширению присутствия продукции в сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса.

Учитывая, что племзавод "Дружба" за последние 5 лет существенно увеличил объемы производства молока, хозяйство решило поставлять его на перерабатывающие предприятия Самарской области. С октября 2024 года стартовала реализация еще по двум значимым партнерам в регионе. Они используют молоко с племзавода для изготовления своей продукции. В ближайшей перспективе число покупателей может еще увеличиться.

"В стратегических планах хозяйства — строительство современной фермы как минимум на 2500 голов с новейшим доильным залом. Мы нацелены на увеличение надоев до 40 кг в день на дойную корову", — отметил замглавы "Дружбы".

Племзавод также является единственным в Самарской области и одним из крупнейших в России хозяйств, занимающихся разведением и продажей овец куйбышевской породы. Базовое поголовье составляет 4500 овцематок.

Землю — в дело

Важным направлением деятельности "Дружбы" является выращивание сельскохозяйственных культур как на продажу, так и на кормление скота. Около половины выручки хозяйство получает именно от продажи этой продукции.

На полях племзавода, площадь которых составляет более 12 тыс. га, выращивают подсолнечник, кукурузу, овес, ячмень, пшеницу, нут и горох. Также заготавливаются собственные корма: кукурузный сенаж, сенаж из многолетних и однолетних трав, сенаж из люцерны, пшеница, овес, ячмень, люпин.

Увеличивать урожайность помогают современные технологии земледелия. В 2023 г. было собрано 3,6 тыс. тонн подсолнечника, что на 73% больше, чем в 2017 году. Урожай ячменя вырос на 26% (до 5,3 тыс. тонн), пшеницы — на 11% (до 10,5 тыс. тонн).

Для снижения издержек хозяйство модернизирует парк сельхозтехники, в том числе с помощью отечественных производителей. В частности, "Дружба" закупила у завода "Ростсельмаш" высокопроизводительные комбайны с 12-метровыми жатками Honeybee, два мощных зерноуборочных комбайна, более мощные посевные комплексы. Это помогло сократить время уборки посевов, расширить посевные площади более чем на 750 га и увеличить урожайность.