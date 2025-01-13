"СЛТ Аква" — российская компания по производству полипропиленовых трубопроводных систем для водоснабжения, отопления и водоотведения, один из лидеров рынка в сегменте трубопроводных систем для пожаротушения. Предприятие является ярким примером устойчивого развития в сложных общемировых экономических условиях.

Как этой команде профессионалов даже в непростых экономических условиях удается создавать новые продукты, наращивать производство и увеличивать объем продаж, "Итогам года" рассказал коммерческий директор компании "СЛТ Аква" Виктор Кувшинов.

— Виктор, расскажите о сферах применения продукции, которую производит ваш завод.

— Наша компания предлагает эффективные комплексные решения для систем водоснабжения, отопления, пожаротушения и канализации для разнообразных строительных объектов. Уже более 1000 объектов оборудованы трубопроводными инженерными системами "СЛТ Аква".

Продукция "СЛТ Аква" производится на современном оборудовании. Мы используем сырье крупнейшего российского нефтехимического холдинга "СИБУР" и выпускаем продукты под собственными торговыми марками, которые теперь ассоциируются на рынке с качеством и безопасностью технических решений: SLT AQUA — полимерные трубопроводные системы для водоснабжения и отопления, SLT BLOCKFIRE — полимерные трубопроводные системы для пожаротушения, SLT AQUASEPT — полимерные трубопроводные системы для внутренней канализации.

Все продуктовые линейки имеют полный пакет разрешительной документации: свидетельства о госрегистрации, обязательные сертификаты соответствия ГОСТ. Также есть страхование качества продукции, гарантии на всю продукцию, паспорта изделий.

За годы работы нами накоплен не только производственный опыт, но и опыт проектирования, эксплуатации инженерных систем зданий разных типов, что в сочетании с качественным продуктом дает превосходные результаты.

— Расскажите подробнее о ваших изделиях, используемых для пожарной безопасности?

— Областью применения продукции SLT BLOCKFIRE являются: внутренние противопожарные водопроводы (ВПВ); ВПВ, совмещенные с хозяйственно-питьевым водопроводом; автоматические установки пожаротушения водозаполненные, пенные и воздухозаполненные. Особенно хочется отметить, что все трубы и фитинги SLT BLOCKFIRE прошли испытания в аккредитованных лабораториях, что подтверждается протоколами испытаний. Стандарт организации (СТО), разработанный по результатам испытаний, согласован МЧС России в качестве нормативного документа для проектирования. Стандарт организации имеет также заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России и НИИПИ Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России.

— Вопрос о Стандарте организации, испытаниях противопожарных полипропиленовых труб и фитингов. Как получилось, что пришлось решать вопросы использования полимерных систем для складов с мезонинами?

— Будучи одним из лидеров рынка в производстве полимерных трубопроводных систем для пожаротушения, мы стали центром компетенций в вопросе развития данного направления. Благодаря нашей репутации к нам обращаются для решения нестандартных задач. Так произошло и с вопросом обеспечения противопожарной безопасности мезонинных складов. Вопрос назревал давно, возгорания на нескольких крупных складских комплексах показали, что новый, активно развивающийся сегмент складского мезонинного хранения требует иного подхода к противопожарной защите. Проведя консультации с МЧС России и нашими клиентами, мы совместно с партнерами приступили к разработке решения, эффективность которого затем проверяли путем огневых натурных испытаний.

— Где и как проводили испытания?

— Первая серия испытаний проводилась на базе предприятия ГК "Гефест", где были собраны секции стенда типа "Мезонин". Нашей целью было создание максимально приближенных к реальности условий склада с полной загрузкой мест хранения, видами упаковок и тары, с разнообразным внутритарным содержимым, в том числе с легковоспламеняющимися материалами.

При испытаниях присутствовали представители НИИПИ Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России и наши клиенты. Результаты были признаны успешными. В октябре 2023 года была дополнительно проведена вторая серия испытаний в павильоне испытательного полигона ФГБУ ВНИИПО МЧС России г. Балашиха. На основании проведенных испытаний был разработан Стандарт организации, который зарегистрирован в МЧС России в качестве нормативного документа по пожарной безопасности.

— Где впервые "СЛТ Аква" установила ВПВ и АУПТ на мезонинах?

— Первым нашим объектом стал складской комплекс в городе Софьино Московской области. Начало работ по первому блоку было завершено в 2023 году. Сейчас ведется проектирование большого количества объектов по всем федеральным округам России. На 2025 год в планах завода — увеличение объемов выпуска противопожарных систем.

— Давайте разберемся, в чем преимущество полипропиленовых труб и фитингов перед металлическими трубопроводами?

— Во-первых, полипропиленовые трубы легкие, это ведет к снижению трудозатрат на транспортировку и погрузо-разгрузочные работы, а также к более низкой нагрузке на несущие конструкции при строительстве.

Во-вторых, работать с ними безопасно. Нет огневых работ при монтаже и не требуется специальный допуск для сотрудников. Не забываем про экономическую сторону вопроса. У полипропиленовых труб доступная стоимость, высокая скорость монтажа и нет затрат на дальнейшее обслуживание. Монтаж труб SLT AQUA и SLT BLOCKFIRE ведется методом диффузионной сварки, SLT AQUASEPT — раструбным соединением, не требуется обработка сварных швов и покраска трубопровода. Они не подвержены коррозии, что исключает засорение оросителей и заужение диаметра труб. Качественные характеристики полипропиленовых труб обеспечивают долгую бесперебойную службу систем водоснабжения, отопления, пожаротушения и водоотведения.

— Как в современных сложных экономических условиях "СЛТ Аква" удается наращивать объемы производства и продаж?

— В связи с активным процессом импортозамещения, ростом инвестиций в строительство промышленных предприятий и логистических парков, системы пожарной безопасности которых являются неотъемлемой частью процесса строительства, наши решения позволили значительно оптимизировать скорость ввода зданий в эксплуатацию, повысить надежность систем противопожарной защиты и сократить издержки на обслуживание таких систем в будущем. В рамках модернизации производственных процессов мы расширили парк оборудования, что позволило увеличить выпуск готовой продукции и удовлетворить покупательский спрос.

На сегодняшний день площадь завода составляет более 8000 кв. м, на которых расположены 6 экструзионных линий для производства труб и 13 термопластавтоматов для производства фитингов, что позволяет нам производить в год более 20 тысяч км труб и более 30 миллионов штук фитингов.

— Расширились ли ваши логистические каналы в 2024 году, появились ли новые партнеры?

— Компания продолжает осваивать экспортные рынки. В уходящем году мы расширили присутствие еще на две страны. В планах выход на дальнее зарубежье. В рамках оптимизации логистики мы открыли новый склад в Московской области.

— Какие планы у "СЛТ Аква" намечены на 2025 год?

— Мы с оптимизмом смотрим в будущее и не собираемся останавливаться на достигнутом. В планах на 2025 год — значительное увеличение продаж, поиск новых партнеров, реализация достигнутых договоренностей и проектов с нашими бизнес-партнерами. Наступает время новых достижений. Всегда необходимо использовать "окна" новых возможностей, тщательно искать скрытые резервы.