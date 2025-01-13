Инициативы, которые делают этот мир лучше: итоги года от предприятия "Тольяттикаучук"

В стремлении к устойчивому будущему каждое действие приобретает особое значение. В 2024 году завод "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" показал, что крупное промышленное предприятие способно успешно сочетать заботу о природе с развитием социальной сферы и производством, делая мир лучше шаг за шагом.

Эколидерство - в массы

Предприятие "Тольяттикаучук" взяло курс на планомерное внедрение новых "зеленых" технологий. Завод стремится минимизировать воздействие производства на окружающую среду, улучшить условия труда своих сотрудников и повысить экологическое благополучие региона. За последние пять лет компании удалось уменьшить углеродный след почти на треть. Особенно важно, что в течение года завод реализовал ряд проектов, направленных на решение экологических проблем и повышение социальной ответственности.

"Эта победа свидетельствует о значительном вкладе компании и нашего предприятия в охрану природы и их стремлении к сбалансированному развитию, сочетающему производственные задачи с защитой окружающей среды", - подчеркнула в беседе с "Итогами года" начальник отдела охраны окружающей среды "Тольяттикаучука" Ирина Давыдова.

Забота о природе начинается с малого

Осенью сотрудники "Тольяттикаучука" вместе со своими семьями приняли участие во всероссийской акции "Сохраним лес", посадив около 2600 саженцев сосен. На протяжении последних 13 лет коллектив предприятия помогает восстановить лесные массивы, пострадавшие от пожаров 2010 года. Благодаря этим усилиям было засажено более 50 гектаров леса в Ставропольском районе.

Поддержание водного баланса

Летом этого года, когда уровень кислорода в Волге стабилизировался после жаркого сезона, "Тольяттикаучук" выпустил в реку около 100 тысяч особей ценных видов рыб. Это мероприятие стало частью долгосрочной программы искусственного воспроизводства биоресурсов водных объектов.

"Ежегодный забор воды из Волги для технических нужд составляет около 65 миллионов кубометров, поэтому сохранение экосистемы реки имеет стратегическое значение для нас", - сообщила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Анна Климина.

Живи, родник

Весной этого года сотрудники "Тольяттикаучука" присоединились к акции "Родники - ключи от недр земли", приняв участие в уборке территории вокруг Анурьевского родника в национальном парке "Самарская Лука". Родник расположен вблизи сел Сосновый Солонец и Аскулы. Ранее специалисты предприятия уже занимались восстановлением источника, очищая его от ила, укрепляя подходы к нему и обустраивая прилегающую зону отдыха. В этом году волонтеры вернулись снова, чтобы поддержать здесь чистоту и порядок. К слову, вопросу сохранения каждого природного источника в Самарской Луке, где количество постоянных родников ограничено особенностями рельефа местности, коллектив предприятия уделяет особое внимание. У "Тольяттикаучука" уже есть шесть восстановленных родников, и все это благодаря многолетней программе благоустройства.

Признание на высоком уровне

Уходящий год подарил заводу целую россыпь побед в различных конкурсах федерального и регионального уровней. Завод взял "бронзу" федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Предприятие стало призером в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы". Команда "Тольяттикаучука" представила жюри программы, направленные на формирование и развитие кадрового резерва, обучение и повышение квалификации сотрудников.

"Особое внимание уделено нами работе с образовательными учреждениями, профессиональной ориентации молодежи, оценке компетенций персонала и созданию условий для карьерного роста, программам адаптации на предприятии, развитию корпоративной культуры и молодежной политики", - рассказала директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" ООО "Тольяттикаучук" Наталия Лазарева.

Гарант благополучия работников

Коллективный договор "Тольяттикаучука" как основополагающий документ, регулирующий социальные отношения между работодателем и работниками, получил высокую оценку от президиума Нефтегазстройпрофсоюза России.

Одним из ключевых преимуществ договора служат такие пункты, как предоставление пятидесятипроцентной компенсации затрат на оплату детского сада для детей сотрудников, увеличение выплат при рождении двойни до 100000 рублей и тройни - до 300000 рублей.

Безопасность труда

"Тольяттикаучук" стал призером регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", заняв второе место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы". На конкурс была представлена система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

На предприятии выстроена система непрерывного совершенствования условий и охраны труда. Сотрудники участвуют в разработке ежегодного плана улучшений, предлагая свои идеи и отмечая точки роста. Особое внимание уделяется модернизации оборудования, внедрению современных систем безопасности, разрабатываются программы индивидуальной и коллективной мотивации.

К слову, на "Тольяттикаучуке" работают 67 аттестованных уполномоченных по охране труда, которые следят за соблюдением норм безопасности на производстве, контролируют выполнение обязательств работодателя, а также проводят разъяснительную работу с коллегами.

"Наша цель - создать максимально безопасные и комфортные условия труда для всех сотрудников, и мы продолжим прилагать все усилия к достижению этого", - отметила ведущий специалист отдела охраны труда ООО "Тольяттикаучук" Евгения Просвиркина.

Качество, признанное на высшем уровне

В 2024 году "Тольяттикаучук" был удостоен диплома первой степени на престижном конкурсе "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан-2024" в категории "Продукция производственно-технического назначения". Награду предприятие получило за высокое качество синтетических каучуков марок СКИ-3 и БК-1675, которые находят широкое применение в самых разных отраслях промышленности. Эти материалы служат основой для изготовления автомобильных шин и множества резинотехнических изделий. Сегодня "Тольяттикаучук" занимает лидирующие позиции среди производителей каучуков и сопутствующей продукции, обеспечивая четверть потребностей российского рынка.

Благотворитель года

Предприятие в 17-й раз стало победителем городского конкурса "Благотворитель года". Предприятие активно участвует в реализации многочисленных благотворительных инициатив. Только в уходящем году химики помогли сделать ремонт в хирургическом, кардиологическом и терапевтическом отделениях тольяттинской городской больницы №2 им. В.В.Баныкина. Средства на капитальный ремонт были выделены в рамках конкурса грантов "Татнефти".

Подарки от химиков

В декабре "Тольяттикаучук" откликнулся на просьбу тольяттинской школы-интерната №5 для слабослышащих детей и передал современное оборудование, необходимое для улучшения образовательного процесса. Ноутбуки, проекторы с экранами и цветной принтер формата А3 помогут сделать обучение более чем 200 воспитанников с нарушениями слуха и речи более доступным, интерактивным и эффективным. Генеральный директор предприятия Юрий Морозов и руководитель индустриального парка Дмитрий Шевелев посетили интернат, чтобы лично оценить условия проживания и обучения детей. Кроме оборудования, дети получили новогодние подарки со сладостями.

Также в конце декабря "Тольяттикаучук" подарил Тольяттинской городской больнице имени В.А.Гройсмана современный хирургический стол. Этот подарок позволит врачам проводить операции на самом высоком уровне. Стол оснащен системой наклонных механизмов, обеспечивающих хирургу доступ к любой части тела пациента, и оборудован эндоскопической видеосистемой, что позволяет выполнять вмешательства как в брюшной полости, так и внутри органов. Новое оборудование поможет медицинским специалистам решать повседневные задачи и добиваться новых успехов в медицине.

История успеха "Тольяттикаучука" продолжается. Команда предприятия уверена, что впереди химиков ждут новые победы, добрые дела и большие производственные открытия.