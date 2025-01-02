"Повысить эффективность органов власти": губернатор запустил административную реформу

Создание министерств по ключевым направлениям, оптимизация штата правительства, изменение подхода к организации работы региональных и муниципальных органов власти. Таковы цели административной реформы, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ее проведение вызвано необходимостью выполнения национальных целей и задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, а также успешной реализации программы развития региона.

Новые министерства

Административная реформа, в частности, предусматривает изменение структуры правительства Самарской области. Решено создать шесть новых министерств по ключевым направлениям: науки и высшего образования, цифрового развития и связи, внутренней политики, градостроительной политики, региональной безопасности, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Несколько департаментов и управлений были преобразованы в комитеты и инспекции. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования переименовано в министерство природных ресурсов и экологии. При этом ему передали полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ранее они находились в ведении минЖКХ).

Кроме того, при администрации губернатора Самарской области создается внештатная группа, в состав которой войдут участники региональной программы "Время героев" - ветераны специальной военной операции. Они станут кураторами членов правительства, глав муниципалитетов и депутатов. Их задача - найти эффективные решения для поддержки фронта, участников СВО и их семей.

Оптимизация штата

В правительстве заверяют, что изменения структуры правительства не приведут к увеличению штата сотрудников. Более того, планируется оптимизация.

"К сентябрю 2026 г. мы должны оптимизировать штат правительства на 15%, по руководящему составу - на 30%. Это позволит сделать нашу работу более точной и конкретной, поспособствует повышению эффективности. При этом должна быть повышена корпоративная культура в плане обучения, чтобы быть в тренде, пользоваться лучшими практиками", - сообщал на одном из заседаний правительства Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, младшему и среднему персоналу планируется повысить зарплату, чтобы удержать грамотных специалистов.

Присяга и полиграф

Особое внимание губернатор уделяет личной ответственности членов правительства. Он поручил изменить регламент их работы таким образом, чтобы каждый публично приносил присягу в Самарской губернской думе.

Изменится и подход к организации антикоррупционной работы. Во-первых, будет создан профильный комитет, который будет собирать, обобщать информацию о нарушениях и далее передавать в правоохранительные органы. Во-вторых, Вячеслав Федорищев поручил с 1 января внедрить систему полиграфа в правительстве. Чиновникам будут предлагать проходить его раз в полгода на добровольной основе. Также полиграф планируют применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области:

"Мы должны пересмотреть подходы к тому, как относимся к возможностям, которые есть в Самарской области, к проблемам, нашим ресурсам, как мы ими управляем, как ими распоряжаемся. Это очень глубокие процессы. Они даже не укладываются в стандартное представление о том, что такое региональное, муниципальное управление. Пришло время посмотреть внутрь себя, проанализировать, принять решение и меняться к лучшему".