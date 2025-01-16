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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Требуются люди и техника: итоги года в сельскохозяйственной отрасли региона

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отнюдь не сложные погодные условия стали самими большими сложностями для самарских аграриев в этом году. Сегодня отрасль испытывает серьезный кадровый голод и нуждается в активном техническом переоснащении. Об этом заявил врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галиев при подведении предварительных итогов сложного агросезона 2024 года.

Фото: Владимир Котмишев

"Считаю, что аграрии все же справились. Предварительные итоги нас радуют. Прогнозируемый урожай этого года - два миллиона 600 тысяч тонн", - предполагает Ильдар Галиев.

Однако, по данным регионального Минсельхоза, для того чтобы посевная и уборочная проходили в штатном режиме, чтобы сельхозпроизводители могли наращивать посевные площади и развивать производство, губернии требуется ежегодно закупать не менее 700 тракторов и еще две сотни комбайнов. На данный момент в Самарской области количество тракторов и комбайнов меньше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и по стране.

Но в 2024 году самарские аграрии смогли приобрести чуть менее шести десятков машин: 126 тракторов, 73 зерноуборочных комбайна, один кормоуборочный, 392 единицы прицепной и навесной техники. На приобретение этой техники было потрачено 3,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году местные аграрии израсходовали на те же цели сумму в 2,5 раза большую - 9,9 млрд рублей. На эти деньги было приобретено 340 тракторов, 172 зерноуборочных, 10 кормоуборочных комбайнов.

Среди основных причин медленного обновления техники в этом году - снижение доходов аграриев из-за климатических сюрпризов весны и лета, сильное удорожание техники, а также высокая стоимость кредитования из-за роста ключевой ставки ЦБ. Эксперты подсчитали, что в 2024 году стоимость трактора в пересчете на зерно для сельхозпроизводителя увеличилась более чем на 70% в сравнении с 2022 годом.

Для того чтобы изменить ситуацию, глава региона Вячеслав Федорищев поручил минфину совместно с минсельхозом изыскать в новом году дополнительные средства на модернизацию и техническое оснащение регионального АПК. При формирование регионального бюджета 2025 года было предложено предусмотреть 100 млн рублей на эти цели.

Хотя аграриям из регионального бюджета уже предоставляют субсидии на компенсацию части затрат по покупке техники. Государство готово возместить аграриям до 30% лизинговых платежей за приобретенную технику. А еще в этом году в губернии введена новая мера поддержки - субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт животноводческих помещений и откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота. Возместить можно до 50% фактических затрат.

С нового года в рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона будет введена еще одна мера государственной поддержки - возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.

Кадры решают все

Другая насущная проблема сельскохозяйственной отрасли региона - дефицит кадров. Впрочем, такие сложности сегодня испытывают сельхозпредприятия всей страны. Чтобы изменить ситуацию, в 2024 году в нашей губернии впервые с 2018 года был втрое увеличен размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Прежде размер "подъемных" составлял 34,5 и 69 тысяч рублей в зависимости от уровня образования, теперь увеличился до 103,5 и 207 тысяч рублей. Также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат на 106,2%.

Но региональные власти решили не останавливаться на достигнутом. Чтобы привлечь в сельское хозяйство выпускников профильных вузов и сузов, решено заложить в региональный бюджет ближайших трех лет ежегодные траты в размере 50 млн рублей для увеличения размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса.

По мнению врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, для этого нужно прежде всего популяризировать профессии, востребованные на селе.

"Сельскохозяйственные предприятия приглашают к себе на практику студентов, а государство компенсирует предприятию 90% затрат", - пояснил чиновник.

Сегодня государство заинтересовано в развитии агропромышленного комплекса и готово обеспечивать новые кадры всевозможными ресурсами. Новый федеральный проект "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который запускается с 2025 года, откроет еще больше перспектив и возможностей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги агросезона, отметил, что в этом году аграриям пришлось столкнуться с целым рядом вызовов - от неблагоприятных погодных условий до эффектов от санкционных ограничений.

"Несмотря на все это, Самарская область, каждое предприятие, каждое хозяйство продемонстрировали устойчивость агропромышленного комплекса, добилось существенных результатов. В этом году на 24,5 тыс. га выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. Мы ожидаем достаточно неплохого урожая по масличным. По прогнозу, он оценивается в 1,3 млн тонн. Это рекордный объем за всю историю Самарской области, но точно не предел наших с вами возможностей. Увеличена доля семян отечественной селекции. И с большой гордостью представлял Михаилу Владимировичу Мишустину те образцы, которые появились как результат работы самарских ученых. И они сейчас во всей стране являются признанными - как в картофеле, так и в зерне. Прирост отмечается по всем наиболее импортозависимым культурам. Это кукуруза, подсолнечник, картофель. В непростых условиях были задействованы все ресурсы, чтобы обеспечить высокие показатели урожайности, сократить издержки, повысить производительность. Правительство Самарской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку для того, чтобы у аграриев были все возможности для дальнейшего развития. В 2024 году мы ввели новые меры, предусматривающие финансовую помощь. Это не предел. Мы будем принимать новые решения, которые позволят нам становиться еще более сильными в сельхознаправлении", - подытожил глава региона.

В 2024 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Самарской области составила 2 млн 243 тыс. гектаров. Средняя урожайность зерна этого года - 20,8 ц/га. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур являются хозяйства Ставропольского (32,2 ц/га), Кошкинского и Приволжского (по 25,9 ц/га), Челно-Вершинского районов (25,4 ц/га). Аутсайдерами по урожайности стали Большечерниговский, Алексеевский и Пестравский районы: от 14 до 15,5 ц/га.

Самарская область обеспечена зерном на 172%, овощами на 77,6%, картофелем на 68,9%. Молоком и мясом себя регион снабжает на 56,9% и 42,6%

Дмитрий Патрушев, вице-премьер РФ:
"Российские аграрии, несмотря на сложные погодные условия, в 2024 году собрали достойный урожай. Такая же ситуация у нас наблюдается и в животноводстве. Динамично работают и пищевая, и перерабатывающая промышленность. Господдержка агропрома растет. На следующий год предусмотрено более полутриллиона рублей. При этом в рамках исполнения указа президента Минсельхоз разработал стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Она служит одним из инструментов экономики предложения. Также прорабатывается вопрос о выделении Минсельхозу в 2025 году средств для финансирования инвестиционных проектов в мясном и молочном животноводстве. А также будем поддерживать за счет инвестиционных кредитов овощеводство и производство плодов и ягод. Дополнительные деньги будут направлены и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании. Совокупно сумма составит порядка 40 миллиардов рублей. Средства будут оперативно доводиться аграриям. Таким образом, продолжим планомерно наращивать производство, чтобы обеспечить растущий спрос именно российскими продуктами. Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ:
"В 2024 году отрасль сохраняет положительную динамику развития, несмотря на определенное снижение показателей в растениеводстве из-за природных катаклизмов. Мы продолжаем наращивать производство скота и птицы, молока, готовых продуктов питания и напитков. В результате в целом выпуск продукции АПК с начала года увеличился на 1,8 процента. Таким образом, отрасль выполняет поставленную задачу по наращиванию объемов производства, что будет способствовать планомерному достижению показателей продовольственной безопасности, обеспечению экономической доступности продовольствия для нашего населения и укреплению позиций России на международном аграрном рынке. Обновлять технику помогают льготное кредитование, а также программы "Росагролизинга", который в этом году на треть увеличил объем поставок. За счет дополнительных источников прорабатываем возможность почти вдвое увеличить объем поддержки по этому направлению в следующем году.

Андрей Вовк, генеральный директор "ФосАгро-Регион":
"Технологический суверенитет АПК сегодня - это, прежде всего, эффективное решение текущих задач. Направляя свои основные усилия на разработку, внедрение и распространение высокоэффективных систем питания, в прошлом году "ФосАгро-Регион" сфокусировался на продвижении семян сельскохозяйственных культур российской селекции. Уже более 20 регионов выбрали нас в качестве партнера. В ближайший год мы планируем удвоить объемы продаж, сопровождая все поставки соответствующей агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию. Интересно, что активное импортозамещение семян не только подстегнуло спрос на новые системы минерального питания, но и потребовало уточнения возможностей российских сельхозземель. Решить эти вопросы помогает агрохимическое обследование почв. В "ФосАгро-Регион" мы развиваем этот сервис уже несколько лет. Площади обследования ежегодно удваиваются, а в этом году мы запустили первую собственную лабораторию AgroG. На основании лабораторных анализов образцов почв "ФосАгро-Регион" разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений. Таким образом, российские потребители точно знают, какие удобрения и в каких комбинациях помогут наилучшим образом раскрыть потенциал достижений российской селекции в условиях конкретного региона или поля.

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Последние комментарии

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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