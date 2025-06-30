Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли – сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум – День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - активное участие в нем приняли не только растениеводы, но и животноводы. Подробности – в нашем репортаже.

Площадкой для масштабного форума был выбран агрополигон Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ), который находится в селе Угорье Кинельского района. Организаторами Дня поля и сенажа ПФО стали Зерновой соевый союз ПФО и Институт молока при поддержке Российской академии наук, Национального союза селекционеров и семеноводов, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

"На этом мероприятии у всех участников агробизнеса есть уникальная возможность увидеть все самые современные достижения в селекции, посмотреть новые образцы сельскохозяйственной техники, познакомиться с новинками удобрений и средств защиты растений. Это очень важно для импортозамещения, в условиях, когда многие западные компании не присутствуют на рынке. В этом году День поля интересен вдвойне тем, что существенно расширился круг его участников. Растениеводство и животноводство — это звенья одной пищевой цепочки: от семян и технологий до урожая, который идет либо в продукты питания, либо в корма. Такая интеграция дает большую пользу для обмена опытом и продвижения российского агропотенциала", — рассказал председатель Зернового соевого союза ПФО Олег Михеенко.

Автор фото: Александра Белова

Генеральный директор ООО "Институт молока" Татьяна Нагаева. Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Деловая программа форума началась с пленарного заседания, на котором выступили эксперты по самым актуальным для АПК тематикам.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Спикеры подвели итоги посевной кампании в Самарской области, рассказали о современных тенденциях в молочной отрасли, затронули вопросы развития мелиорации и повышении эффективности земель сельхозназначения.

Татьяна Нагаева и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков. Автор фото: Александра Белова

Во время выступления представителя ассоциации "Народный фермер" участники Дня поля и сенажа ПФО обсудили программы поддержки фермеров и сформировали инициативы, необходимые для улучшения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Фермеры получили ответы на волнующих их вопросы в режиме живого общения, а также — смогли проконсультироваться по юридическим вопросам агропромышленного комплекса.

Автор фото: Александра Белова

"Эксперты, которые выступили на пленарном заседании, сформировали такую целостную картину о том, что вообще сейчас происходит в сельском хозяйстве, в каком направлении двигаться фермеру. Потому что каждый год для него становится испытанием. Например, если раньше многие растениеводы занимались зерновыми, то сегодня специалисты рекомендуют сделать акцент на масличных. Спикеры делились опытом, куда сегодня вкладываться сельхозтоваропроизводителю. Эти знания важны, потому что они повышают рентабельность агропредприятий", — отметила генеральный директор ООО "Институт молока" Татьяна Нагаева.

Отдельное внимание в программе Дня поля было уделено привлечению кадров в сельское хозяйство, которое в 2025 году выделено в федеральный проект. Практический семинар на эту тему организовали представители учреждения дополнительного профессионального образования "Самара — АРИС".

Источник фото: Минсельхоз СО / t.me



Руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова. Она подробно рассказала о мерах поддержки: выплатах выпускникам вузов и ссузов, стажировках и трудоустройстве, о субсидировании зарплат — частичном возмещении затрат на оплату труда молодым специалистам в АПК. Кроме того, сообщила о грантах на развитие — поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств.

"Главная задача федерального проекта — не просто привлечь кадры в сельское хозяйство, но и создать условия для их закрепления в отрасли. По линии Минсельхоза компенсируются расходы на обучение, и оказывается помощь с трудоустройством. Есть программа "Жилье по найму".

В нем активно участвует государство — закрывает 81% затрат на постройку этого дома", — рассказала Лейли Мифтахова.

О своем практическом опыте рассказали фермеры. Например, заместитель директора по производству в КФХ Ятманкина Илья Ятманкин сообщил, что трудоустройство и переподготовка молодых кадров принесли результат — повысилась эффективность производства за счет внедрения новых методов.

Участники семинара выделили ключевые направления развития "Кадров в АПК": расширение списка компенсируемых образовательных программ, упрощение процедуры подачи заявок на гранты, создание большего количества стажировочных площадок на базе успешных хозяйств.

Продолжилась программа тремя блоками с практической частью по почво- и кормозаготовке: секции фермерам-растениеводам, "PROКорма", "Зоотехния/Кормление".

В этом сезоне на агрополигонах Дня поля испытывались восемь ключевых культур: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, лен, горох, подсолнечник и сорго.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

На делянках селекционеры продемонстрировали более 200 сортов и гибридов, включая новинки российской селекции. Один из них — гибрид подсолнечника "Айриш", выведенный по технологии Express. Он отличается быстрым высыханием корзинки при созревании и среднеранним сроком вегетации — 100-105 дней.

"Мы посеяли этот гибрид на демополе, с результатами можно будет ознакомиться по окончании сезона", — проинформировал коммерческий представитель по продаже семян и листовых удобрений ООО "Аграриан" Максат Уксугбаев.

Многие семеноводы на Дне поля и сенажа показали свои гибриды сои, объемы посевов которой в ПФО в 2025 году выросли на 30%. Это связано в том числе и с высокой маржинальностью культуры.

"Селекционная программа по сое за последние 3–5 лет шагнула далеко вперед. Наша задача — предоставить аграриям сорта, которые позволяют получать стабильные урожаи даже в регионах, где раньше соя не выращивалась", — пояснил агроконсультант предприятия "ЭкоНива-Семена" Максим Голованев.

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО В Кинельском районе 26 июня состоялся День поля и сенажа ПФО. Что показали фермерам из регионов Черноземья, ПФО и Урала? Об этом - в нашем большом фоторепортаже с мероприятия.

Для семеноводов на Дне поля и сенажа были представлены все современные удобрения и средства защиты растений.

"В этом году показываем работу наших препаратов на 6 делянках — это яровая пшеница (твердая и мягкая), ячмень, соя, подсолнечник и кукуруза. Из-за обильных осадков в этом году сорная растительность очень активна, поэтому схему защиты усиливаем", — рассказал менеджер по агросопровождению АО "ФМРус" Павел Лысиков.

"Мы рассказали аграриям действие послевсходовых гербицидов широкого спектра и избирательного действия, которые предназначены для зерновых культур и кукурузы. Без применения этих препаратов растениеводам очень непросто вести хозяйство", — отметил торговый представитель ООО "ТД "Доктор Фармер" Константин Михайленко.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков сообщил, что ведомство в 2025 году будет компенсировать часть затрат фермеров при покупке и использовании минеральных удобрений. Эта мера — стимулирующая и направлена в том числе на повышение плодородия почв.

На секции "PROКорма", которая впервые состоялась на Дне поля, животноводы обсуждали технологии заготовки сенажа. Затронули и вопрос геномной оценки молочного скота. "Мы начинаем субсидировать геномную оценку КРС на 90%. Это позволит сразу определять продуктивность животных и оптимизировать стадо", – рассказал Денис Герасенков.

Самым зрелищным блоком программы Дня поля и сенажа ПФО стала демонстрация сельскохозяйственной техники.

Автор фото: Александра Белова

На специально выделенных полосах гости и участники агрофорума увидели, как работают опрыскиватели и разбрасыватели "Туман" производства компании "Пегас". Зрителям показали мощнейшие агрегаты для обработки почвы — современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, работу которых продемонстрировали с помощью тракторов "Ростсельмаша".

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Также здесь можно было увидеть технику для заготовки кормов: тракторный прицеп от завода "Тонар", роторная косилка от "Ферратор Механикс" и пресс-подборщик от "Навигатор-НМ".

Автор фото: Александра Белова

Большая часть представленной техники производится в Самарской области.

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