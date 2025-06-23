Вооружить АПК: в Самарской области прошел «День поля-2025: динамика техники»

Как повысить производительность, снизить затраты, улучшить качество сельскохозяйственной продукции – эти и другие актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Самарской области и России в целом обсуждали во время «Дня поля-2925: динамика техники». Мероприятие состоялось 20 июня при поддержке областного министерства сельского хозяйства и продовольствия в селе Новопавловка Большеглушицкого района и собрало крупнейших дилеров сельхозтехники 63 региона, соседних областей и Казахстана. Организатором «Дня поля-2025: динамика техники» стало ООО «Территория БГ».

Вопросы технической модернизации, переоснащения сельского хозяйства сегодня приобретают особую актуальность. В АПК активно начинают использовать цифровые технологии, беспилотные аппаратные системы. Сегодня аграрии понимают, что за этим будущее.

"Наша задача — находиться в тренде и изучать влияние этих технологий на агропромышленный комплекс, внедряя их в производство и повышая тем самым эффективность", — сказал в приветственном слове министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Автор фото: Александра Белова

Он отметил, что многие сельхозпредприятия сегодня находятся в процессе смены техники. И на первый план сейчас выходит не столько цена самого приобретения, сколько цена владения агрегатом в целом. И учитывая жесточайшие западные санкции, зачастую оказывается, что само обслуживание техники или стоимость ремонтов в разы превосходит цену покупки. В этом смысле очень важна роль отечественных, высокотехнологичных компаний, которые могут предложить и технику, и обслуживание высокого качества.

В Самарской области в этом смысле есть чем гордиться. Здесь работают сразу несколько крупнейших производителей сельхозтехники в России. "Среди них и "Пегас Агро", и "АМ-Техника", и "Волга-Агромаш, и "Европейская агротехника", — перечислил глава регионального минсельхоза.

Автор фото: Александра Белова

Алексей Попов призвал аграриев активнее пользоваться продукцией отечественных производителей, которые, кроме агрегатов, предоставляют четкую и понятную технологическую цепочку обслуживания.

Автор фото: Александра Белова

Кроме того, технику российских компаний сельхозтоваропроизводителям помогает покупать государство с помощью льготных кредитов, лизинговых схем и субсидий. По информации областного минсельхоза, в 2025 году самарские фермеры уже приобрели более 100 тракторов и почти 60 единиц зерноуборочной и кормоуборочной техники. А на поддержку технической модернизации АПК в 63 регионе с начала года направлено 308 млн рублей.

На форум была предусмотрена обширная деловая программа, которая началась с презентаций производителей сельхозтехники.

Автор фото: Александра Белова

Например, представитель "АМ-Техники" познакомил фермеров с посевным комплексом Discara.

Он предназначена для прямого посева по стерне и для традиционного посева по обработанной почве. Сеялку отличает точная заделка семян по глубине. Такого эффекта позволяет добиться пневматическая система дозирования и распределения различных видов семян. Комплекс можно использовать при посеве зерновых культур, рапса, гороха, сои, подсолнечника, мелкосемянных культур с нормой высева от 2 до 400 кг/га на скорости до 14 км/ч. Ширина захвата составляет 9 и 12 метров в зависимости от используемого трактора.

Автор фото: Александра Белова

"Сеялка сейчас проходит полевые испытания на угодьях ГК "СИНКО". Производится агрегат в Самарской области и будет доступен для заказа на следующий год", — проинформировал коммерческий директор завода "АМ-Техника" Павел Поляков.

А представитель компании "Европейская агротехника" рассказал о комбайне практически с полностью беспилотным управлением: механизатор "включается" лишь при выполнении разворотов и при выгрузке комбайна. Остальные опции — регулировка скорости, настройка ветра, нагрузка двигателя — все это осуществляется в автоматическом режиме.

Директор "ДельтаТехСервис" Константин Кучумов представил аграриям мобильный растворный комплекс. Он располагается на базе автомобильного габаритного прицепа, полностью автономен, оснащен необходимым оборудованием для проведения сельскохозяйственных обработок в полях. Предназначен для обслуживания до 3-х агродронов в непосредственной близости от места их эксплуатации.

"Прицеп сертифицирован, может перевозить три с половиной тонны груза, включая воду, генераторы, дроны. После прибытия на место нам нужно всего 30 минут для подготовки, после — мы полностью готовы к работе", — отметил Константин Кучумов. Также он сообщил, что компания предоставляет фермеру видеозаписи и статистику работы дрона.

Автор фото: Александра Белова

В продолжение темы использования дронов в сельском хозяйстве Алексей Попов рассказал, в Самарской области в 2024 году БПЛА было обработано 22 тысячи га, на сегодняшний день этого года — показатель 109 тысяч га. По прогнозам министра, к концу сезона агродронами будет обработано 200-250 тысяч га.

Он обратил внимание фермеров на то, что рынок беспилотной авиации в сельском хозяйстве пока только формируется. Но это перспективная отрасль развивается в помощь сельхозтоваропроизводителям.

"Со своей стороны мы включили беспилотную авиационную технику в перечень мер господдержки. И будем рассматривать возможность компенсации части затрат на найм БПЛА. Особенно это будет касаться пиковых зон. Ведь бывают ситуации, связанные с погодными условиями, с фитосанитарной обстановкой, с нашествием критическим вредителей, когда нужно обработать поля прямо сейчас", — добавил министр.

Автор фото: Александра Белова

О применении цифровых технологий в сельском хозяйстве говорили представители компании Smart Space Lab. Например, сегодня с помощью искусственного интеллекта можно мониторить состояние посевов, прогнозировать урожайность, оптимизировать внесение удобрений и средств защиты растений, отслеживать здоровье животных, оптимизировать их кормление, прогнозировать продуктивность и т. д.

Нейросети помогают оптимизировать ведение документации в АПК, особенно в случаях предоставления отчетности по господдержке.

Продолжилась деловая программа форума заседанием круглого стола. Здесь руководители компаний агробизнеса смогли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым.

Автор фото: Александра Белова

Кульминацией форума стала демонстрация образцов сельскохозяйственной техники. Именно это, по замыслу организаторов, является изюминкой мероприятия.

"Здесь, на площадке, мы все видим красивую, яркую, даже, я бы сказал, шикарную, технику. О ее характеристиках много говорят. Но когда фермер ее покупает и ставит в поле, оказывается, что она показывает не тот результат, на который рассчитывал сельхозтоваропроизводитель. Так вот мы предоставляем возможность увидеть эту технику в движении, чтобы агрономы, инженеры своими глазами посмотрели, как она работает", — пояснил руководитель компании "Территория БГ" Александр Грибеник.

Автор фото: Александра Белова

Участники "Дня поля" увидели работу почвообрабатывающей техники, сеялок, культиваторов, дронов и опрыскивателей, процесс внесения жидких комплексных удобрений.

Автор фото: Александра Белова

Такая концепция пришлась как нельзя кстати многим участникам форума. Ведь они приехали сюда не только поделиться опытом и наладить потенциальные деловые контакты, но и посмотреть новые образцы отечественной сельхозтехники в действии. Сегодня аграрии предъявляют к качеству агрегатов повышенные требования: как к материалам, из которых они изготовлены, так и к опциям, которые техника может выполнять.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Алексадра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

"Сегодня механизатор как таковой не является механизатором, сейчас он — оператор. У него примерно такие же функции, как и у пилота самолета. Он запускает все необходимые процессы и наблюдает, как трактор идет, контролирует его", — отметил Александр Грибеник.

Автор фото: Александра Белова

Генеральный директор ООО "Нива" из Пестравского района Николай Сидоров рассказал, что пользуется только техникой российского и белорусского производства, которая с каждым годом модернизируется. "Могу отметить современную систему навигации, обновление сошников для более точного высева. В комбайнах создали общую систему смазки, поэтому комбайнеру нужно только один раз набить смазку и у него заработала система смазки во всем комбайне. А раньше приходилось вручную шприцом смазывать", — поделился информацией фермер.