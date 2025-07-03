"Волгаагромаш" представил аграриям ПФО почвообрабатывающую технику на Дне поля

Качественная почвообрабатывающая техника — основа земледелия. ООО "Волгаагромаш" предлагает аграриям отечественные решения, которые по качеству работы не уступают импортным, но стоят намного дешевле. Свою продукцию предприятие представило в рамках Дня поля, который Зерновой Соевый Союз ПФО провел на территории агротехнопарка СамГАУ в Кинельском районе.
Производство "Волгаагромаша" базируется в селе Бобровка Кинельского района. Компания работает на рынке уже около 25 лет. В начале занималась торговлей различными видами запчастей для сельскохозяйственной техники. Затем к видам деятельности добавились услуги по ремонту коробок передач, других агрегатов для тракторов, а также сборка плугов из готовых комплектов. В нулевых было принято решение запускать собственное производство по полному циклу изготовление почвообрабатывающей техники.
"Тогда в стране еще и речи не шло о потребности в импортозамещении. Но для себя мы приняли решение производить российскую технику максимально из отечественных материалов и комплектующих, привлекая мозги и руки наших земляков. При этом стояла задача — делать такие почвообрабатывающие орудия, которые по всем агротехническим, эксплуатационным характеристикам соответствовали и не уступали импортным образцам. Ее удалось выполнить. Например, оборотные плуги "Волгаагромаша" работают так же хорошо, как и плуги немецкого производителя, который имеет 200-летнюю историю развития и является лидером отрасли. Но наша техника в разы дешевле", — заявил коммерческий директор предприятия Владимир Зоркин.
Плуги, о которых идет речь, "Волгаагромаш" производит под наименованием "Сириус". Они модульные, что позволяет создавать модификации для тракторов различного тягового класса. При этом есть возможность изменять ширину захвата каждого корпуса, что важно при изменении почвенных условий.
"Мы ставим на плуги универсальные рабочие органы, которые впоследствии можно заменить на детали других поставщиков. Поэтому клиенты могут быть максимально свободными в своем выборе", — рассказал Владимир Зоркин.
Также в продуктовой линейке "Волгаагромаш" есть глубокорыхлители, которые являются главными помощниками в разрушении плужной подошвы, препятствующей правильному воздушному и водному обмену в почве. Гидравлический корчеватель способен выкорчевывать деревья с диаметром ствола до 20-25 см. Устанавливать его можно как на тракторы различных тяговых классов, так и на фронтальные погрузчики. Культиваторы "Антарес" предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд.
"Мы стараемся как минимум раз в два года вводить новый вид техники с ориентиром на потребности рынка. Также наш конструкторский отдел постоянно работает над усовершенствованием существующих образцов, — отметил Владимир Зоркин. — Продукция "Волгаагромаша" представлена практически во всех регионах страны, вплоть до Дальнего Востока. Мы этим дорожим и продолжаем развиваться, чтобы клиенты в большей степени обращались к российскому производителю, и наше сотрудничество было взаимовыгодным и плодотворным".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами