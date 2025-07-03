"Волгаагромаш" представил аграриям ПФО почвообрабатывающую технику на Дне поля

Качественная почвообрабатывающая техника — основа земледелия. ООО "Волгаагромаш" предлагает аграриям отечественные решения, которые по качеству работы не уступают импортным, но стоят намного дешевле. Свою продукцию предприятие представило в рамках Дня поля, который Зерновой Соевый Союз ПФО провел на территории агротехнопарка СамГАУ в Кинельском районе.

Производство "Волгаагромаша" базируется в селе Бобровка Кинельского района. Компания работает на рынке уже около 25 лет. В начале занималась торговлей различными видами запчастей для сельскохозяйственной техники. Затем к видам деятельности добавились услуги по ремонту коробок передач, других агрегатов для тракторов, а также сборка плугов из готовых комплектов. В нулевых было принято решение запускать собственное производство по полному циклу изготовление почвообрабатывающей техники.

"Тогда в стране еще и речи не шло о потребности в импортозамещении. Но для себя мы приняли решение производить российскую технику максимально из отечественных материалов и комплектующих, привлекая мозги и руки наших земляков. При этом стояла задача — делать такие почвообрабатывающие орудия, которые по всем агротехническим, эксплуатационным характеристикам соответствовали и не уступали импортным образцам. Ее удалось выполнить. Например, оборотные плуги "Волгаагромаша" работают так же хорошо, как и плуги немецкого производителя, который имеет 200-летнюю историю развития и является лидером отрасли. Но наша техника в разы дешевле", — заявил коммерческий директор предприятия Владимир Зоркин.

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Плуги, о которых идет речь, "Волгаагромаш" производит под наименованием "Сириус". Они модульные, что позволяет создавать модификации для тракторов различного тягового класса. При этом есть возможность изменять ширину захвата каждого корпуса, что важно при изменении почвенных условий.

"Мы ставим на плуги универсальные рабочие органы, которые впоследствии можно заменить на детали других поставщиков. Поэтому клиенты могут быть максимально свободными в своем выборе", — рассказал Владимир Зоркин.

Также в продуктовой линейке "Волгаагромаш" есть глубокорыхлители, которые являются главными помощниками в разрушении плужной подошвы, препятствующей правильному воздушному и водному обмену в почве. Гидравлический корчеватель способен выкорчевывать деревья с диаметром ствола до 20-25 см. Устанавливать его можно как на тракторы различных тяговых классов, так и на фронтальные погрузчики. Культиваторы "Антарес" предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд.

"Мы стараемся как минимум раз в два года вводить новый вид техники с ориентиром на потребности рынка. Также наш конструкторский отдел постоянно работает над усовершенствованием существующих образцов, — отметил Владимир Зоркин. — Продукция "Волгаагромаша" представлена практически во всех регионах страны, вплоть до Дальнего Востока. Мы этим дорожим и продолжаем развиваться, чтобы клиенты в большей степени обращались к российскому производителю, и наше сотрудничество было взаимовыгодным и плодотворным".