Инновации — фермерам: цифровой подбор средств защиты растений

Как быстро сориентироваться и подобрать оптимальную схему защиты растений — такой вопрос часто приходится решать аграриям, когда счёт порой идёт на часы. На платформе "Своё Фермерство" представили новый сервис от Россельхозбанка, который поможет аграриям выбирать схемы и препараты с учётом культуры, типа угрозы и экономической эффективности.
В основе сервиса собственная база применяемости средств защиты растений (СЗР), насчитывающая более 43 тыс. вариаций. Каждая карточка препарата на платформе "Своё Фермерство" содержит подробную информацию о нормах и фазах применения, допустимых культурах и сроках работ.
Интеллектуальный подбор осуществляется по трем основным параметрам: тип культуры (зерновые, масличные, технические и др.), вид угрозы (сорняки, болезни, вредители) и экономическая эффективность применения. Система мгновенно формирует подборку препаратов с учетом всех агрономических и экономических параметров, позволяя выбрать оптимальное решение за считанные минуты.
Цифровые инструменты подбора СЗР показали значительный рост спроса — 35 процентов по сравнению с предыдущим годом. На платформе представлено более 60 процентов всех зарегистрированных в России препаратов, что делает её крупнейшим агрегатором СЗР в стране.
Инструмент, разработанный экспертами РСХБ, отвечает на актуальный запрос аграриев, ведь сложности, возникающие при подборе средств защиты растений, могут стать препятствием в получении хорошего урожая. Аграрии должны учитывать необходимость быстрого принятия решений в критические периоды вегетации, ограниченность времени на обработку культур, фазы развития растений в период обработки, погодные условия, риски неправильного сочетания средств защиты растений и множество других факторов, напрямую влияющих на урожайность.
"Сервис подбора СЗР на платформе "Своё Фермерство" решает ключевую проблему аграриев — сложность выбора эффективных и экономичных схем защиты растений. Теперь фермеры за несколько минут могут подобрать оптимальное решение для обработки и защиты растений от вредителей и болезней, что особенно важно в условиях короткого агрономического окна", — подчеркнула заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами